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УЕФА може да извади Манчестър Сити от евротурнирите за години

  • 16 окт 2026 | 10:37
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УЕФА може да извади Манчестър Сити от евротурнирите за години

Адвокатите на Манчестър Сити продължават да водят тежка битка, за да оневинят клуба пред Премиър лийг и английската футболна общественост. Клубът бе признат от независима комисия за виновен по множество тежки финансови нарушения в периода 2009-2018 година, като спекулациите за предстоящи драстични санкции за ежедневни. На хоризонта обаче се задава и друг сериозен проблем, който надхвърля пределите на Великобритания.

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Шефовете на клубове от Премиър лийг вече обсъждат изхвърлянето на Ман Сити с незабавен ефект

Според популярния журналист Сесар Аугусто Лондоньо, който имат един милион последователни в “X”, европейската централа готви своя санкция с безпрецедентни мащаби, в случай че Манчестър Сити не успее със своята жалба. Според колумбиеца УЕФА планира да извади “гражданите” от европейските клубни турнири за период от седем до десет години. Това би означавало, че отборът може да остане извън Шампионската лига, Лига Европа и дори Лигата на конференциите за период до едно десетилетие.

Бивш играч на Ман Сити призова клубът да бъде наказан със 125 точки в рамките на пет години
Бивш играч на Ман Сити призова клубът да бъде наказан със 125 точки в рамките на пет години

УЕФА вече веднъж наложи наказание на Сити, но клубът успя да го отмени, след като спечели обжалването. През 2020 година централата наложи двугодишна забрана на "гражданите" за участие в евротурнирите и глоба от 30 милиона евро. След обжалване пред Спортния арбитражен съд (КАС) европейското наказание беше отменено. Арбитражът постанови, че УЕФА не е доказала прикриване на капиталово финансиране под формата на спонсорство, а останалите нарушения са с изтекла давност. КАС намали санкцията на 10 милиона евро (8,5 милиона паунда) единствено за отказ от съдействие при разследването.

УЕФА следи отблизо казуса с Манчестър Сити и обмисля възможни действия
УЕФА следи отблизо казуса с Манчестър Сити и обмисля възможни действия
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Снимки: AI

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