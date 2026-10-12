Бивш играч на Ман Сити призова клубът да бъде наказан със 125 точки в рамките на пет години

Бившият вратар Петер Шмайхел представи радикален план от четири точки за наказание на Манчестър Сити заради нарушаването на финансовите правила на Премиър лийг.

Футболната общественост бе разтърсена от новината от изминалия месец, според която „гражданите“ са завишили изкуствено клубните си приходи с над 900 милиона паунда в периода между 2009 и 2018 година. Осемкратните шампиони на Англия продължават да настояват за своята невинност и вече потвърдиха, че ще обжалват решението, като според някои информации са готови да отнесат казуса дори до Върховния съд. Очаква се окончателното решение да стане ясно едва в края на януари 2027 година, което оставя темата за възможните санкции в центъра на вниманието.

Цялата сага нажежи атмосферата до краен предел и по време на дербито на стадион „Анфийлд“, където Манчестър Сити се наложи с 3:0 над останалия с десет души състав на Ливърпул въпреки враждебния прием от трибуните. Попаденията през втората част на Ерлинг Холанд, Жереми Доку и Раян Шерки осигуриха на „гражданите“ преднина от три точки пред шампиона Арсенал на върха в таблицата.

Въпреки победата, неяснотата около краткосрочното и дългосрочното бъдеще на Манчестър Сити остана водещ акцент в студиото на „Виаплей“. Шмайхел, който е легенда на Манчестър Юнайтед, но приключи състезателната си кариера именно при градския съперник, сподели виждането си за необходимите мерки:

„Смятам, че те трябва да останат във Висшата лига, но през следващите пет години да започват всеки сезон с пасив от минус 25 точки. Това ще напомня на всички, че опитите за измама спрямо останалите клубове в първенството носят тежки последствия. Също така смятам, че е задължително да получат петгодишна трансферна забрана и огромна финансова глоба. Наред с това собствениците трябва да бъдат принудени да продадат клуба – те не притежават необходимите качества да ръководят този отбор или който и да е футболен клуб в Англия. Всички замесени лица в тези действия трябва да получат доживотни забрани за работа във футбола.

Шмайхел допълни, че според него няма голямо значение дали Манчестър Сити ще бъде лишен от трите шампионски титли, завоювани в разследвания период между 2009 и 2018 година:

„Независимо дали ще им отнемат титлите, или ще ги оставят, според мен това не променя нищо съществено.“

Бившият защитник на Манчестър Юнайтед Яп Стам обаче изрази коренно различна позиция относно шампионските трофеи на тима:

„Смятам, че отличията задължително трябва да им бъдат отнети, защото са спечелени с нечестни средства. Напълно се съгласявам с Петер, че трябва да има строго наказание. Изключително важно е Висшата лига да даде категоричен пример на всички, за да не се допуска подобно нещо никога повече.“

Peter Schmeichel antoi oman näkemyksen, miten Man Cityä tulisi rangaista. 🤔 📉 -25 sarjapistettä seuraavat 5 kautta 💸 5 vuoden siirtokielto 💰 Isot sakot 💼 Seuran omistuksen täytyy vaihtua 🙅‍♂️ Osallisille porttikielto jalkapllon pariin 🏆 Pokaalit jäävät seuralle #Valioliiga https://t.co/1fyc8BNYvH — Viaplay Urheilu (@ViaplayUrheilu) October 11, 2026

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Снимки: Gettyimages