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УЕФА следи отблизо казуса с Манчестър Сити и обмисля възможни действия

  • 6 окт 2026 | 18:22
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УЕФА следи отблизо казуса с Манчестър Сити и обмисля възможни действия

Европейската футболна централа УЕФА наблюдава развитието около дисциплинарното производство срещу Манчестър Сити във Висшата лига и ще изчака окончателното му приключване, преди да реши дали да предприеме собствени санкции срещу английския шампион, твърди "Скай спортс".

Клубовете в Англия не очакват Ман Сити да е част от Премиър лийг догодина
Клубовете в Англия не очакват Ман Сити да е част от Премиър лийг догодина

Независима комисия призна Манчестър Сити за виновен в нарушаване на финансовите правила на Премиър лийг между 2009 и 2018 година. Сред установените провинения фигурират и пет обвинения за неспазване на правилата за Финансов феърплей на УЕФА, които по онова време задължаваха клубовете да балансират разходите си спрямо генерираните приходи. Според констатациите на комисията собствениците на клуба са налели 830 милиона паунда лични средства през девет сезона, маскирайки ги като постъпления от спонсорски договори.

От своя страна от Манчестър Сити отхвърлят всички обвинения, твърдят, че процесът не е бил безпристрастен, и вече са подали жалба, като поддържат тезата, че разполагат с неопровержими доказателства за своята невинност.

Собствениците на Ман Сити ще продадат клуба, ако обжалването не успее, твърди експерт
Собствениците на Ман Сити ще продадат клуба, ако обжалването не успее, твърди експерт

Хронология на отношенията между Сити и УЕФА

Отношенията на "гражданите" с европейската централа имат дълга история на правни спорове:

През 2014 г. клубът сключи споразумение с УЕФА, включващо глоба от 49 милиона паунда (32 милиона от които условни) заради нарушаване на правилата за Финансов феърплей. През 2020 г. УЕФА наложи на Сити глоба от 30 милиона евро (25,4 милиона паунда) и двугодишна забрана за участие в европейските клубни турнири. След обжалване пред Спортния арбитражен съд (КАС) европейското наказание беше отменено. Арбитражът постанови, че УЕФА не е доказала прикриване на капиталово финансиране под формата на спонсорство, а останалите нарушения са с изтекла давност. КАС намали санкцията на 10 милиона евро (8,5 милиона паунда) единствено за отказ от съдействие при разследването.

Ключова разлика между двете юрисдикции е, че правилата на УЕФА имат петгодишен давностен срок за финансови нарушения, докато във Висшата лига такъв липсва. Освен това настоящото разследване в Англия разполага с документи и доказателства, които не бяха достъпни за УЕФА, чийто случай бе иницииран от изтекли имейли, публикувани от германското списание "Дер Шпигел" през 2018 година.

Клубовете са разделени относно наказанията на Ман Сити, има хипотеза за отнемане на 200 точки
Клубовете са разделени относно наказанията на Ман Сити, има хипотеза за отнемане на 200 точки
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