Холанд подобри върхово постижение на Агуеро в Манчестър Сити

Звездата на Манчестър Сити Ерлинг Холанд не само, че стана футболистът, достигнал най-бързо до 60 гола в Шампионската лига, но също така се превърна в голмайстор номер 1 в цялата история на английския клуб в турнира.

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С двете си попадения при загубата с 2:4 от Пари Сен Жермен нападателят вече има общо 38 в ШЛ с екипа на Сити, като ги е отбелязал в едва 41 мача. Така той подобри досегашното върхово постижение на клубната легенда Серхио Агуеро, който отбеляза 36 гола в 64 срещи за манчестърци в турнира. Аржентинецът също така има пет попадения в 14 мача с екипа на Атлетико Мадрид в същото състезание, в което записа и един един двубой за Барселона, но без гол. Норвежецът пък се е разписвал за още два тима в ШЛ, като може да се похвали с осем гола в шест двубоя за РБ Залцбург и с 15 попадения в 13 срещи за Борусия (Дортмунд). Така общата му статистика в турнира е 61 гола в 60 мача.

Erling Haaland overtakes Sergio Agüero to become Manchester City's top UCL scorer with 38 goals 🌟 https://t.co/WNgSyTq49O — B/R Football (@brfootball) October 14, 2026

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Снимки: Gettyimages