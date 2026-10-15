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Холанд подобри върхово постижение на Агуеро в Манчестър Сити

  • 15 окт 2026 | 18:33
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Холанд подобри върхово постижение на Агуеро в Манчестър Сити

Звездата на Манчестър Сити Ерлинг Холанд не само, че стана футболистът, достигнал най-бързо до 60 гола в Шампионската лига, но също така се превърна в голмайстор номер 1 в цялата история на английския клуб в турнира.

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С двете си попадения при загубата с 2:4 от Пари Сен Жермен нападателят вече има общо 38 в ШЛ с екипа на Сити, като ги е отбелязал в едва 41 мача. Така той подобри досегашното върхово постижение на клубната легенда Серхио Агуеро, който отбеляза 36 гола в 64 срещи за манчестърци в турнира. Аржентинецът също така има пет попадения в 14 мача с екипа на Атлетико Мадрид в същото състезание, в което записа и един един двубой за Барселона, но без гол. Норвежецът пък се е разписвал за още два тима в ШЛ, като може да се похвали с осем гола в шест двубоя за РБ Залцбург и с 15 попадения в 13 срещи за Борусия (Дортмунд). Така общата му статистика в турнира е 61 гола в 60 мача.

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Снимки: Gettyimages

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