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Глобиха Алваро Арбелоа заради коментари след мача с Манчестър Юнайтед

  • 14 окт 2026 | 16:49
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Мениджърът на Фулъм Алваро Арбелоа беше санкциониран с глоба в размер на 25 000 паунда и получи официално предупреждение от Футболната асоциация на Англия. Причина за наказанието станаха негови изказвания след равенството 1:1 срещу Манчестър Юнайтед през септември, с които намекна за пристрастно съдийство в полза на съперника.

В срещата от Премиър лийг, играна на стадион „Крейвън Котидж“ на 20 септември, гостите от Манчестър измъкнаха точка в 89-ата минута след изравнителен гол на Матеус Куня след рикошет. Непосредствено след последния съдийски сигнал испанският треньор заяви: „Знаех още след мача срещу Манчестър Сити, че тук няма да позволят на Манчестър Юнайтед да загуби.“

От ФА повдигнаха обвинение на Арбелоа
От ФА повдигнаха обвинение на Арбелоа

Бившият треньор на Реал Мадрид визираше по-ранен двубой на „червените дяволи“, в който Ерлинг Холанд донесе успеха с 1:0 за останалия с десет души Манчестър Сити на „Олд Трафорд“. Тогава попадението първоначално бе отменено заради засада, но след това признато след продължителна и оспорвана намеса на системата ВАР. След края на срещата съдийската комисия (Pro Ref) излезе с официално изявление, в което призна, че голът е трябвало да бъде отменен, и се извини на Манчестър Юнайтед

В позицията на Футболната асоциация се посочва, че наставникът на лондончани е действал некоректно, като с думите си в интервюто след срещата е поставил под съмнение безпристрастността и професионалния авторитет на съдийския екип. Арбелоа е приел обвинението.

43-годишният испански специалист пое Фулъм през юли, но все още търси първата си победа в първенството. „Котиджърс“ се намират на последното място в класирането на Висшата лига с актив от едва две точки след първите шест кръга.

Арбелоа има два мача, за да спаси работата си начело на Фулъм
Арбелоа има два мача, за да спаси работата си начело на Фулъм
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Снимки: Imago

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