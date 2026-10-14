Глобиха Алваро Арбелоа заради коментари след мача с Манчестър Юнайтед

Мениджърът на Фулъм Алваро Арбелоа беше санкциониран с глоба в размер на 25 000 паунда и получи официално предупреждение от Футболната асоциация на Англия. Причина за наказанието станаха негови изказвания след равенството 1:1 срещу Манчестър Юнайтед през септември, с които намекна за пристрастно съдийство в полза на съперника.

В срещата от Премиър лийг, играна на стадион „Крейвън Котидж“ на 20 септември, гостите от Манчестър измъкнаха точка в 89-ата минута след изравнителен гол на Матеус Куня след рикошет. Непосредствено след последния съдийски сигнал испанският треньор заяви: „Знаех още след мача срещу Манчестър Сити, че тук няма да позволят на Манчестър Юнайтед да загуби.“

От ФА повдигнаха обвинение на Арбелоа

Бившият треньор на Реал Мадрид визираше по-ранен двубой на „червените дяволи“, в който Ерлинг Холанд донесе успеха с 1:0 за останалия с десет души Манчестър Сити на „Олд Трафорд“. Тогава попадението първоначално бе отменено заради засада, но след това признато след продължителна и оспорвана намеса на системата ВАР. След края на срещата съдийската комисия (Pro Ref) излезе с официално изявление, в което призна, че голът е трябвало да бъде отменен, и се извини на Манчестър Юнайтед

В позицията на Футболната асоциация се посочва, че наставникът на лондончани е действал некоректно, като с думите си в интервюто след срещата е поставил под съмнение безпристрастността и професионалния авторитет на съдийския екип. Арбелоа е приел обвинението.

43-годишният испански специалист пое Фулъм през юли, но все още търси първата си победа в първенството. „Котиджърс“ се намират на последното място в класирането на Висшата лига с актив от едва две точки след първите шест кръга.

Арбелоа има два мача, за да спаси работата си начело на Фулъм

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Снимки: Imago