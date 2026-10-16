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Петър Кюмюрджиев: Винаги е трудно срещу младите

  • 16 окт 2026 | 09:52
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Петър Кюмюрджиев: Винаги е трудно срещу младите

Едноименния тим на Созопол ще играе утре с втория отбор на Локомотив в Пловдив. Срещата е от 11-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Винаги е трудно срещу младите. Имат потенциал. Подготвени са. Могат да победят всеки. Важно е да сме концентрирани от първия до последния съдийски сигнал. Вярваме във възможностите си. Ако ги демонстрираме, шансовете ни за успех са напълно реални. Очаквам коректен двубой, чийто краен изход ще се реши с надиграване“, коментира пред Sportal.bg Петър Кюмюрджиев, старши треньор на Созопол.  

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