Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 12:00 Любо Ганев е "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Созопол

Петър Кюмюрджиев: Не съм доволен само от страничните съдии

  • 12 окт 2026 | 11:14
  • 297
  • 0
Петър Кюмюрджиев: Не съм доволен само от страничните съдии

В Созопол, едноименния тим загуби с 1:2 от лидера Крумовград. Срещата е от десетия кръг на Югоизточната Трета лига.

Петър Кюмюрджиев, старши треньор на Созопол коментира пред клубния сайт.

“Изключително съм доволен от отбора. Единственото, от което не съм доволен, са страничните съдии. При резултат 0:0 ни отмениха 100%-ов гол. Мисля, че до този момент Крумовград не бе затрудняван толкова, което беше отбелязано и от тяхна страна след срещата. Яд ме е, че ни вкараха гол в 45-ата минута на първото полувреме. Яд ме е, че ни вкараха гол в 95-ата минута, с който загубихме. За жалост малко не ни достигна да се поздравим с частичен успех. Но съм доволен от отбора – хубав мач, здрав мач, изпълнен с хубави положения. За мен резонният резултат в този мач бе равенството. Връщам се обаче на най-важният момент през първото полувреме – отмениха ни абсолютно редовен гол. Чудя се как ни пращат толкова млади и неопитни съдии на такова дерби. Доволен съм от главния рефер, но страничните бяха много слаби. Защото вместо да поведем в 40-ата минута и на полувремето да водим с 1:0, стана точно обартното, за което много ме е яд”.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Пресконференция след Изпълкома на БФС - гледайте на живо!

Пресконференция след Изпълкома на БФС - гледайте на живо!

  • 12 окт 2026 | 11:50
  • 4720
  • 19
Диан Георгиев: Точките можеше и да са три

Диан Георгиев: Точките можеше и да са три

  • 12 окт 2026 | 09:53
  • 484
  • 0
Николай Кателиев: Адмирации за футболистите ни

Николай Кателиев: Адмирации за футболистите ни

  • 12 окт 2026 | 09:45
  • 515
  • 0
ЦСКА за съдията: Абсурдно представяне! Тотално ни ощети

ЦСКА за съдията: Абсурдно представяне! Тотално ни ощети

  • 12 окт 2026 | 09:34
  • 10314
  • 59
Иван Станчев: Хубаво е, че играем толкова добре, но се помнят резултатите

Иван Станчев: Хубаво е, че играем толкова добре, но се помнят резултатите

  • 12 окт 2026 | 09:33
  • 527
  • 0
Невен Венков: Заслужена победа

Невен Венков: Заслужена победа

  • 12 окт 2026 | 09:21
  • 594
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пресконференция след Изпълкома на БФС - гледайте на живо!

Пресконференция след Изпълкома на БФС - гледайте на живо!

  • 12 окт 2026 | 11:50
  • 4720
  • 19
В Нидерландия: Доминиращ Левски не допусна грешка преди НЕК

В Нидерландия: Доминиращ Левски не допусна грешка преди НЕК

  • 12 окт 2026 | 11:20
  • 2657
  • 14
ЦСКА за съдията: Абсурдно представяне! Тотално ни ощети

ЦСКА за съдията: Абсурдно представяне! Тотално ни ощети

  • 12 окт 2026 | 09:34
  • 10314
  • 59
Любо Ганев е "Гостът на Sportal.bg"

Любо Ганев е "Гостът на Sportal.bg"

  • 12 окт 2026 | 11:33
  • 2713
  • 2
L'Équipe за Бистрица: Инфарктен успех за ЦСКА, играта не беше съвсем убедителна

L'Équipe за Бистрица: Инфарктен успех за ЦСКА, играта не беше съвсем убедителна

  • 12 окт 2026 | 06:39
  • 8507
  • 2
Съдийският доклад разкрива още за изгонването на Винисиус, бразилецът с малки шансове да играе в "Ел Класико"

Съдийският доклад разкрива още за изгонването на Винисиус, бразилецът с малки шансове да играе в "Ел Класико"

  • 12 окт 2026 | 09:45
  • 5821
  • 18