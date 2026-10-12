Петър Кюмюрджиев: Не съм доволен само от страничните съдии

В Созопол, едноименния тим загуби с 1:2 от лидера Крумовград. Срещата е от десетия кръг на Югоизточната Трета лига.

Петър Кюмюрджиев, старши треньор на Созопол коментира пред клубния сайт.

“Изключително съм доволен от отбора. Единственото, от което не съм доволен, са страничните съдии. При резултат 0:0 ни отмениха 100%-ов гол. Мисля, че до този момент Крумовград не бе затрудняван толкова, което беше отбелязано и от тяхна страна след срещата. Яд ме е, че ни вкараха гол в 45-ата минута на първото полувреме. Яд ме е, че ни вкараха гол в 95-ата минута, с който загубихме. За жалост малко не ни достигна да се поздравим с частичен успех. Но съм доволен от отбора – хубав мач, здрав мач, изпълнен с хубави положения. За мен резонният резултат в този мач бе равенството. Връщам се обаче на най-важният момент през първото полувреме – отмениха ни абсолютно редовен гол. Чудя се как ни пращат толкова млади и неопитни съдии на такова дерби. Доволен съм от главния рефер, но страничните бяха много слаби. Защото вместо да поведем в 40-ата минута и на полувремето да водим с 1:0, стана точно обартното, за което много ме е яд”.

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