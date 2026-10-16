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Теодор Стефанов: Коварен противник

  • 16 окт 2026 | 09:44
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Теодор Стефанов: Коварен противник

Родопа (Смолян) ще гостува утре в Димитровград на едноименния тим. Срещата е от 11-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„След несправедливото отстраняване от турнира за купата на България, много важно беше как ще реагираме срещу Левски (Карлово). Радващо е, че преодоляхме този тежък психологически момент с победа. Няма еуфория от нея. Предстоят нови сериозни изпитания. Първото е Димитровград. Труден за преодоляване противник. Може да победи всеки. Трябва да сме на макс, във всяко отношение. Ако е така имаме добри шансове за краен успех“, коментира пред Sportal.bg Теодор Стефанов, играещ треньор на смолянския тим.

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