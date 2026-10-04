Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Несебър

Несебър стигна до мач с ЦСКА след късна драма и продължения в Смолян

  • 4 окт 2026 | 18:01
  • 899
  • 2
Несебър стигна до мач с ЦСКА след късна драма и продължения в Смолян

Несебър ще бъде съперник на ЦСКА на 1/16-финалите на турнира Sesame Купа на България. Отборът на Мирослав Косев победи Родопа с 3:1 след късна драма и продължения на стадион "Септември" в Смолян.

Домакините откриха резултата в 22-рата минута чрез Теодор Стефанов и успяха да удържат преднината си почти до края на редовното време. Тогава обаче Несебър получи правото да изпълни дузпа, която беше реализирана от Кристиян Парашкевов и победителят трябваше да бъде решен отвъд 90-те минути.

Всички резултати за Купата на България
Всички резултати за Купата на България

Максимилиян Симеонов направи 2:1 в полза на гостите в 118-ата минута, а само 60 секунди по-късно Стефан Статев реши всичко с трети гол във вратата на Родопа.

Сблъсъкът между Несебър и ЦСКА е след две седмици в крайморския град.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Берое обърна Миньор (Перник) и продължи напред за Купата

Берое обърна Миньор (Перник) и продължи напред за Купата

  • 4 окт 2026 | 15:55
  • 11058
  • 18
Национал удари ЦСКА в Елитната група до 16 години

Национал удари ЦСКА в Елитната група до 16 години

  • 4 окт 2026 | 15:54
  • 806
  • 0
Важна победа за Янтра в повторния дебют на Емо Луканов

Важна победа за Янтра в повторния дебют на Емо Луканов

  • 4 окт 2026 | 15:50
  • 729
  • 0
Всички резултати за Купата на България

Всички резултати за Купата на България

  • 4 окт 2026 | 17:35
  • 61346
  • 32
Добруджа не сгреши на "Цар Самуил" и е напред за Купата

Добруджа не сгреши на "Цар Самуил" и е напред за Купата

  • 4 окт 2026 | 14:56
  • 1302
  • 0
Прощаваме се с Илиян Филипов в сряда

Прощаваме се с Илиян Филипов в сряда

  • 4 окт 2026 | 14:32
  • 3331
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Всички резултати за Купата на България

Всички резултати за Купата на България

  • 4 окт 2026 | 17:35
  • 61346
  • 32
Атанас Фурнаджиев: Обмисляме да увеличим бройката на българите

Атанас Фурнаджиев: Обмисляме да увеличим бройката на българите

  • 4 окт 2026 | 12:30
  • 24307
  • 183
Берое обърна Миньор (Перник) и продължи напред за Купата

Берое обърна Миньор (Перник) и продължи напред за Купата

  • 4 окт 2026 | 15:55
  • 11058
  • 18
Еванс е световен шампион, Солберг сбърка малко преди финала

Еванс е световен шампион, Солберг сбърка малко преди финала

  • 4 окт 2026 | 16:37
  • 2256
  • 2
Клубовете са разделени относно наказанията на Ман Сити, има хипотеза за отнемане на 200 точки

Клубовете са разделени относно наказанията на Ман Сити, има хипотеза за отнемане на 200 точки

  • 4 окт 2026 | 14:51
  • 7858
  • 13
Завърши първият мач от четвъртия кръг в Лигата на нациите

Завърши първият мач от четвъртия кръг в Лигата на нациите

  • 4 окт 2026 | 16:00
  • 14394
  • 1