Несебър стигна до мач с ЦСКА след късна драма и продължения в Смолян

Несебър ще бъде съперник на ЦСКА на 1/16-финалите на турнира Sesame Купа на България. Отборът на Мирослав Косев победи Родопа с 3:1 след късна драма и продължения на стадион "Септември" в Смолян.

Домакините откриха резултата в 22-рата минута чрез Теодор Стефанов и успяха да удържат преднината си почти до края на редовното време. Тогава обаче Несебър получи правото да изпълни дузпа, която беше реализирана от Кристиян Парашкевов и победителят трябваше да бъде решен отвъд 90-те минути.

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Максимилиян Симеонов направи 2:1 в полза на гостите в 118-ата минута, а само 60 секунди по-късно Стефан Статев реши всичко с трети гол във вратата на Родопа.

Сблъсъкът между Несебър и ЦСКА е след две седмици в крайморския град.

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