Декларация от Родопа (Смолян)

В Смолян, местния Родопа загуби от едноименния тим на Несебър с 1:3 след продължения. Срещата е от предварителния кръг на турнира за купата на България.

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В клубния си сайт, Родопа изрази в декларация разочарованието си съдийството във въпросния двубой.

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Публикуваме я без редакторска намеса.

ДЕКЛАРАЦИЯ

ДО БЪЛГАРСКИЯ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ

ДО ПРОФЕСИОНАЛНАТА ФУТБОЛНА ЛИГА

ДО МЕДИИТЕ

Сдружение Футболен клуб „Родопа-Смолян“ заявява категоричното си разочарование от случващото се в българския футбол и в частност от съдийството в мача с „Несебър“ за Купата на България.

Това не е реакция срещу загубата. Футболът познава победите и пораженията. Проблемът е, когато решенията на терена оставят усещане за различен аршин и обезценяват труда на хората, които всекидневно работят за развитието на футбола.

„Родопа-Смолян“ е клуб, който развива детско-юношеския футбол и инвестира в своите състезатели. Зад това стоят футболисти, треньори, родители, фенове, спонсори и цялата местна общност. Община Смолян подпомага развитието на спорта със средства от общинския бюджет – средства, формирани от данъците на жителите на общината. Тези средства се влагат, за да има спорт, деца на стадиона и бъдеще за футбола в региона.

Именно затова за нас е неприемливо трудът на всички тези хора да бъде поставян под съмнение от съдийски решения, които според нас сериозно се разминават с принципа на феърплея.

Още по-болезнено е, че „Родопа-Смолян“ подкрепи настоящото ръководство на БФС с надеждата за реална положителна промяна, повече прозрачност, професионализъм и справедливост в българския футбол. Днес сме крайно разочаровани, защото очакваната промяна не може да бъде само на думи.

Случаят с главния съдия Николай Запрянов е поредният повод да зададем въпроса: кой носи отговорност за неговото поредно назначение за мач с „Несебър“?

Ние не твърдим, че всеки спорен сигнал е умишлен. Но когато грешките са многобройни, когато критериите изглеждат различни и когато след поредния подобен мач остава усещането, че клубът и хората зад него не са получили необходимото уважение, мълчанието вече не е решение.

По случая вече е подадена официална жалба до компетентните органи на БФС. Очакваме разум, професионална оценка и реално разглеждане на изложените в нея факти и видеоматериали.

Надяваме се, че ръководството на БФС ще покаже, че заявената промяна има реално съдържание и че никой съдия, независимо от името и позицията си, не е над футболните правила и отговорността пред тях.

„Родопа-Смолян“ не иска привилегии. Не иска специално отношение. Иска еднакви правила за всички.

Защото, ако искаме децата да вярват във футбола, първо трябва да им покажем, че футболът заслужава тяхната вяра.

ФК „Родопа-Смолян“ ще продължи да защитава своите футболисти, треньори, деца и фенове и няма да остава безучастен, когато счита, че справедливостта на терена е поставена под съмнение.

Очакваме БФС да чуе тази позиция. И да действа.

Управителен съвет на Сдружение Футболен клуб „Родопа-Смолян“

5 октомври 2026 г.

Снимка: fkrodopa-smolyan.com

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