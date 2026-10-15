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ЦСКА започва приключението си с Лига на конференциите срещу фаворита Монако - на живо с атмосферата преди сблъсъка на "Васил Левски"
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Феновете на ЦСКА подгряха за Монако с шествие към „Васил Левски“

  • 15 окт 2026 | 18:56
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Слушай на живо: ЦСКА - Монако

Привържениците на ЦСКА проведоха традиционното си шествие преди сблъсъка с Монако от основната фаза на Лигата на конференциите. „Червените“ фенове се отправиха заедно към Националния стадион „Васил Левски“, където тази вечер ще подкрепят своя отбор срещу френския съперник.

Сборният пункт на „армейците“ беше на „Иван Асен“, откъдето започна походът към стадиона. Шествието приключи преди началото на очакваната европейска среща.

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За двубоя организираните привърженици подготвиха и специална хореография, с която да дадат допълнителен импулс на футболистите на ЦСКА.

Срещата с Монако започва в 19:45 часа и поставя началото на участието на „червените“ в основната фаза на турнира.

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