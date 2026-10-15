YouTube отваря началната си рекламна позиция за лицензирания бетинг, а у нас Божидар Божанов се готви да блокира платфората щом има реклами на бетинг

От 21 октомври 2026 г. сертифицираните оператори за онлайн хазарт ще получат възможност да рекламират в най-видното видео пространство на платформата YouTube – началния банер Масхед. До момента това престижно рекламно каре на началната страница беше достъпно единствено за спортни залози, но технологичният гигант Гугъл разширява обхвата му за всички одобрени категории хазартни игри.

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Изисквания и достъп до рекламното пространство

Според официално съобщение на Google Ads от 7 октомври, право на участие ще имат само рекламодатели, които притежават съответния сертификат съгласно правилата на компанията за хазарт и игри. Всички рекламни послания в Мастхед трябва стриктно да отговарят на регулаторните стандарти, възрастовите ограничения и юрисдикцията на всяка конкретна целева държава.

Компании, предлагащи онлайн залагания без задължителна държавна или национална регистрация, няма да бъдат допускани до платформата. Тъй като не е публикуван отделен списък с територии, достъпът ще следва съществуващите регионални правила за сертифициране на Гугъл, които се различават спрямо пазара и конкретния хазартен продукт.

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Еволюция на рекламните правила

През юни 2021 г. Гугъл първоначално включи хазарта сред забранените категории за формата Мастхед. През септември 2022 г. компанията направи първа крачка към разхлабване на мерките, позволявайки рекламите на спортни залагания, припомня специализираното издание ПиПиСи Ланд.

Паралелно с това технологичният гигант разшири присъствието на подобно съдържание и в телевизионните си формати. От 30 април 2025 г. в САЩ бе разрешено промотирането на спортни залози и ежедневни фентъзи спортове в Мастхед на Google TV. Същата възможност бе въведена във Великобритания и Бразилия от 13 ноември 2025 г., като Северна Ирландия остана изключение от новия режим.

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Затягане на контрола и европейски регулации

Отварянето на YouTube Мастхед се случва на фона на все по-строги критерии за издаване на сертификати от страна на Гугъл. От януари 2026 г. профилите на рекламодателите трябва да демонстрират безупречна история на спазване на правилата. Мениджърските акаунти с голям брой отнети сертификати губят правото да кандидатстват, като от 14 септември 2026 г. тези строги изисквания обхващат абсолютно всички хазартни категории.

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За европейските брандове новата възможност идва в период на засилващи се местни ограничения. В Дания се подготвя забрана за хазартна реклама според пазарния доклад за 2025 г., докато във Великобритания проучване на Ентейн разкри нелицензирано популяризиране в социалните мрежи.

В България част от политиците в парламента, като Венко Сабрутев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, които със своите предложения за Закона на хазарта, са напът да отварят широко вратата за нелегалния хазарт у нас и спортът ни рискува тотално да бъде съсипан. Тъй като те продължават вече месец да не дават реално решение откъде родният спорт ще получи финансирането, което ще бъде спряно заради техните предложения. Божанов дори има готовност да затваря портали като YouTube за потребителите от България, след като ще има реклама на легализиран бетинг.

Последните дни много от президентите на родните спортни федерации обявиха, че без рекламата от легализирания бетинг спортът ще остане без финансиране. Любо Ганев заяви, че финансирането от този сектор към спорта е в пъти по-голямо от това, което дава държавата за спорта.

Какво предстои

Резервациите за Мастхед кампании стартират официално на 21 октомври 2026 г. Операторите, които все още нямат валиден сертификат от Google Ads за съответния пазар, ще трябва да преминат процедурата по одобрение преди закупуването на рекламни позиции.

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