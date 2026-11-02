Новият EON в режим „Спорт“: всичко важно за феновете на едно място

Има моменти в спорта, в които няколко секунди са достатъчни, за да изпуснеш най-важното. Гол в последната минута, решаваща дузпа, червен картон или ситуация, която обръща целия мач. А когато паралелно се играят няколко срещи, идва и познатото превключване между телевизора и телефона в търсене на резултати, статистика и класиране.

С новия EON от Vivacom тази информация вече е много по-близо до самото спортно преживяване. Една от основните новости в обновената телевизионна и стрийминг платформа е преработеният Sport Mode, който дава на феновете по-интуитивен достъп до ключовите моменти и най-важната информация около спортните събития.

Повече от мача на екрана

Идеята зад Sport Mode е зрителят да получава повече от срещата, без да се откъсва от случващото се на терена. Докато гледа, той може да проследи головете, дузпите и картоните, както и актуалното класиране – директно през EON.

Особено практична е възможността за връщане към ключови моменти. Ако зрителят се е включил по-късно или просто е пропуснал важна ситуация, може бързо да види какво се е случило. Така вниманието остава върху играта, вместо да се мести между телевизора и втори екран.

Когато спортната вечер не е само един мач

За истинските спортни фенове предизвикателството често не е какво да гледат, а как да проследят всичко, което ги интересува. Особено във вечерите, когато няколко важни срещи вървят една след друга или по едно и също време.

Затова в новия EON по-интуитивен е не само начинът, по който се следи конкретното събитие, но и достъпът до спортното съдържание като цяло. Секцията „Спорт по телевизията“ събира спортните предложения на едно място и помага на зрителя по-бързо да открие какво се излъчва.

Това е част от новата логика на платформата – вместо потребителят да трябва да помни по кой канал се излъчва дадено събитие или къде точно да го потърси, EON поставя на преден план съдържанието и интересите му.

Спортът според интересите на зрителя

Персонализацията също има своя роля в новото EON изживяване. Всеки член на домакинството може да има собствен профил със свои предпочитания и препоръки. Така спортният фен получава съдържание според интересите си, без те да влияят върху предложенията за останалите хора у дома.

Изкуственият интелект в EON анализира предпочитанията и навиците на гледане в отделните профили и на тази база предлага по-релевантно съдържание. Така платформата постепенно се адаптира към това, което всеки потребител предпочита да гледа.

А след последния съдийски сигнал?

Sport Mode е една от ключовите новости за спортната аудитория в новия EON. Платформата идва с нов интерфейс, персонални профили, AI персонализация и подобрено търсене. Телевизията, ТВ архивът и Видеотеката са организирани в по-свързана среда, а каталогът на EON включва над 30 000 заглавия.

Новостите са насочени към една основна цел – зрителят да стига по-бързо и лесно до съдържанието, което го интересува. А за спортния фен това означава нещо съвсем конкретно: по-малко време в търсене на информация и повече време за играта.

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