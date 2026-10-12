Любо Ганев: Хазартните компании дават повече пари за спорта от държавата

Президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев коментира в предаването „Гостът на Sportal.bg“ една от най-актуалните теми в България в момента, а именно проектозакона за забрана на хазартните реклами.

Волейболната ни легенда заяви категорично, че въпросните компании дават повече пари за спорта, отколкото министерството на спорта и без тях, всички клубове и федерации ще трябва да получават по-голямо държавно финансиране. Ганев разкри, че води разговори по темата както с премиера Румен Радев, така и с министрите на спорта (Енчо Керязов) и финансите (Гълъб Донев).

„Искам да кажа, че така наречените бетинг компании, хазартните компании, дават повече пари за спорта от цялото министерство на спорта на глобално ниво. Независимо от всички предложенията на закона са качени за обществено обсъждане. Аз много добре съм ги изчел предложенията, мотивите, вариантите, които ще бъдат. Със сигурност като федерация ние ще направим предложение. Радостното е, че в това предложение всички тези компании ще имат право да рекламират само чрез спорта. Тоест ще могат да бъдат по екипите, ще могат да бъдат в залата, където се провежда състезанието, но няма да може да рекламира по билбордове, както е сега с актьори, инфлуенсъри и всякакви такива хора, които рекламират, което за нас като спорт е добре. Име предложение, което ние като федерация ще направим. Аз си говоря на тази тема и с премиера, и с министъра на спорта. Казах им, че държавата, когато с едната ръка взема, с другата трябва да дава. Казах им: „Ако спрете бетинга тотално, тези всички клубове и федерации ще дойдат да тропат на вратата на министъра, а той ще дойде да тропа на вратата на премиера да му вдигне бюджета.“



„Да, факт е, че бюджетът на спортното министерство и важността на министерството на спорта, не случайно, това и на министъра съм му го казвал, когато съобщават кои са избрани за премиер и министри, министърът на спорта е последен или предпоследен. Бюджетът също е такъв и затова е почти никакъв. Аз не казвам, че трябва да имаме бюджет като военните, но поне малко повече пари да има за спорта. Дори това го казах на министъра, шегувайки се, викам му: „Ей, докато министъра, защото в заседателната зала на министерски съвет, както е една голяма и дълга заседателна маса. Премиерът седи в единия край в центъра, а министърът на спорта е в другия край в дъното. Когато не станеш на едно-две места до премиера, да си близко, няма кой да те вземе на сериозно“. Това, естествено, в кръга на шегата, защото работа на всеки един министър е да си защити бюджета. Ние можем да помогне на спортния министър като федерация, но той е човекът, който трябва да отиде в министерски съвет и да каже, че има нужда от тези пари, които ще отидат за това, това и това.



„Сигурен съм, че както сме си говорили и с премиера, и с министъра на спорта, и с министъра на финансите... Редно е да има повече пари за спорта, редно е да оставят тези, които подпомагат спорта и се финансират от спорта, защото всички тези компании, 99% от техните приходи идват от спортни залози. Този закон със сигурност трябва да влезе от 1 януари 2027 година, аз съм сигурен, че държавата много ясно осъзнава, че чрез спорта, да не говорим за популярността и заздравяването на нацията... Сигурен съм, че има хора в това правителство, които са много наясно със спорта, има много спортисти, за първи път има толкова много спортисти, които са депутати, Владо Николов е един от тях, Петър Стойчев, да не ги изброявам всички други, които знаят какво трябва да правят и присъстват и в парламента, и в комисиите. Така че съм сигурен, че за спорта няма да има намалени средства, но може би ще има по-ясни критерии кои трябва да бъдат финансирани.



„Аз не случайно казвам, че за нас, ние имаме бетинг партньор, с който работим над 11 години, който винаги е бил нашият най-голям партньор и рекламодател, дори и когато нямахме тези успехи. Защото сега е лесно, всеки е готов да дава. Аз умишлено казвам партньори, а не спонсори, защото ние търсим партньори, с които заедно да растем, да се популяризираме.



„Аз съм сигурен, че в държавата има хора, които разбират от спорта и ще направят това, което ще е най-доброто за спорта. Или поне си го пожелавам...", заяви Ганев.