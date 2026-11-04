Белослава Кръстева ще разговаря със Светослав Иванов на Digital Trends 2026

Европейската отборна шампионка ще постави фокуса върху машинния анализ, интуицията и решенията под напрежение

Белослава Кръстева ще бъде гост в заключителния разговор на Digital Trends 2026 на 5 ноември, четвъртък, в Sofia Event Center. Гросмайсторът при жените и европейска отборна шампионка с България ще излезе на сцената със Светослав Иванов, водещ на „120 минути“ по bTV и на технологичния форум.

За спортната публика срещата е възможност да погледне отвъд резултата на шахматната дъска: как се подготвя един състезател, как избира между няколко възможности и как носи отговорността за решение, взето под напрежение.

Кръстева е част от българския състав, спечелил европейската отборна титла при жените в Будва през 2023 г. Същата година тя печели и бронз от световното първенство за девойки до 20 години в Мексико. През 2025 г. завършва първа сред жените на Европейското първенство по ускорен шахмат в Прищина. Сред отличията ѝ е и националната титла при жените от 2020 г.

В центъра на предстоящия разговор ще бъде границата между помощта на компютъра и собствената преценка. Кога анализът дава решаващо предимство и кога прекаленото доверие в него може да се превърне в слабост? Какво остава за интуицията, когато машината вижда повече варианти?

Сред темите на разговора ще бъде и едно от предизвикателствата в съвременния шах: подготовката минава през компютъра, но съперникът е човек със свои страхове, навици и реакции. Ако силните играчи разполагат със сходни инструменти, откъде идва разликата между тях? Именно спортният опит на Кръстева ще бъде отправната точка към тези теми.

Срещата ще има и лична страна: изборът да учи в САЩ с шахматна стипендия, връщането към състезателните приоритети и справянето със загубите. Сред темите са концентрацията преди партия и способността да продължиш след грешка, когато залогът е голям.

Digital Trends 2026 се организира от Profit.bg и Sportal.bg под мотото „Reality, Reprogrammed“. Форумът събира представители на технологични компании, предприемачи и бизнес лидери, а програмата разглежда изкуствения интелект, киберсигурността и промените в бизнеса. Разговорът с Кръстева ще добави гледната точка на спортист, за когото подготовката с технологии завършва с лично решение на дъската.

Повече информация за програмата и билетите има на https://digitaltrends.profit.bg/.

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