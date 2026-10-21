Литовците донесоха спонсора си в Ботевград, а Божанов може само да гледа и да се опитва да "забива" в коша на НАП

Вторник вечер е, „Арена Ботевград“. Българският шампион Балкан губи след оспорва битка от литовския Лиеткабелис в четвъртия кръг на ЕвроКъп. Резултатът е важен, но не той е най-интересното. Най-интересното е изписано на гърдите на гостите.

Основният спонсор на отбора на гостите е литовският букмейкър 7bet на компанията Amber Gaming. Клубът дори носи името му в официалното си наименование в редица международни бази данни – „7bet-Лиеткабелис“. Операторът няма лиценз в България.

Тоест два часа баскетбол в българска зала, с българска публика, пред българските камери – с бетинг бранд без български лиценз на всеки екип, на всеки скок и на всяка забивка. Напълно законно, по правилата на европейските турнири и на единния европейски пазар. И точно тази реалност липсва във всяко предложение на ПП-ДБ.

Къде се видя брандът? Навсякъде? Къде Божанов и компания виждат проблем с адекватността на предложенията им - никъде?

Да направим бърза статистика на мача – не на точките, а на логата.

• В залата. Над 3000 места, екипите на гостите, загрявката, тайм-аутите.

• В излъчването. Всеки кадър с литовски играч е кадър с 7bet. Камерата не може да снима само гърбовете на Балкан.

• В стрийминга. Мачовете от ЕвроКъп се гледат онлайн от цяла Европа, включително от България. Платформата не е българска и работи по правилата на собствената си юрисдикция.

• В снимките към статиите. Всяка българска медия, която отрази мача, публикува снимки. На тях – литовци в екипи със спонсора. Да изрежеш гърдите на баскетболиста от кадъра е трудно дори за най-усърдния фоторедактор.

• В социалните мрежи. Клиповете с най-добрите моменти, публикациите на клубовете, на лигата, на феновете. Литовският клуб пък публикува снимки от тренировката си в „Арена Ботевград“ още преди мача.

И така брандът без български лиценз изкара една спокойна вечер в българското медийно пространство. Без такси, без данъци в България, без регистрация. Като "на гости", както се казва.

"Забивката" на Божанов в НАП, която цели грешния кош

Сега си представете бъдещето, което ни предлагат Божанов, Мирчев и Сабрутев. Забрана на рекламата навсякъде онлайн, „проактивен автоматизиран мониторинг“, платформа за сигнали от граждани. Някой пуска скрийншот от мача в Ботевград. Литовец, топка, 7bet.

Какво следва? Следва това, което Божанов прави редовно – засилка, отскок и забивка в НАП. Сигнал, брифинг, публикация. Вече го чухме от него в ефир: НАП не проверява, НАП не санкционира. Държавата не си върши работата...

Проблемът е, че тази забивка цели грешния кош. И Божанов го знае по-добре от всеки друг – той е програмист, бивш министър на електронното управление, човек, който разбира как работи интернет. И как работи Европейският съюз. Погледнато обективно, картината е проста:

• Литовският клуб и литовският букмейкър работят под надзора на литовския регулатор.

• ЕвроКъп се организира от ЕвроЛигата по нейните правила и по правилата на държавите, в които играят отборите.

• Стриймингът на турнира е европейска услуга, за която важат европейските правила.

• Българските медии, които отразиха мача, вършат нормалната си работа – отразяват спорт.

Това не е пролука в закона. Това е начинът, по който е устроен европейският пазар, и всяка сериозна регулация в България трябва да започне от него. Предложенията на ПП-ДБ не го правят. Но сигналът е подаден, брифингът е направен, заглавието е излязло. Целта не е да се вкара кош. Целта е да се снима забивката.

Кой плаща сметката? Българите

Единственият реален ефект от този популизъм пада върху тези, които работят по българските правила. А това са българските играчи на терена.

Българските лицензирани оператори. Плащат такси и данъци в България, отчитат се в реално време към сървърите на НАП, поддържат регистъра на уязвимите лица. Още от закона от 2024-а, когато рекламират върху спортна екипировка, поне 10% от площта трябва да е заета с предупреждение за риска от зависимост. Никой не очаква литовците да шият българско предупреждение на екипите си за едно гостуване. Двама спонсори на едно игрище, две различни правила – и по-строгото е за домакина.

Българските медии. Телевизии, радиа, сайтове. Те губят рекламните бюджети на легалните оператори, а в същото време показват безплатно чуждите брандове, много често както във волейболната Лига на нациите абсолютно нелегални (спонсор е 1xbet) в собственото си съдържание – в излъчванията, в снимките, във видеата. Рекламата не изчезва. Просто вече не плаща на българска медия.

Българският спорт. Колкото по-трудно е за легалния български оператор да показва бранда си, толкова по-малко смисъл има да спонсорира. А литовците, турците, италианците ще продължат да идват с техните спонсори. Резултатът в спонсорството ще бъде като вчерашния – загуба у дома.

Сигналът за край на срещата

Мачът в Ботевград е малък пример за голям проблем. Българските правила важат за българските лицензирани оператори и медии. Чуждите екипи, платформи и стрийминги работят по правилата на собствените си държави, както предвижда европейското право. Колкото по-строги и откъснати от тази реалност стават българските забрани, толкова по-голяма е дискриминацията спрямо тези, които работят легално у нас.

В тази ситуация всяка нова забрана за онлайн пространството не стеснява пазара. Тя само размества играчите: българските излизат от игра, чуждите остават на терена. А Божанов ще продължава да скача към коша на НАП, знаейки, че цели грешния кош. Важното е кадърът.

За Балкан има утеха – следващия вторник идва Манреса и шанс за първа историческа победа в ЕвроКъп. За българските легални оператори и медии реваншът не се вижда в програмата.

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Снимки: AI