Бивш играч на Левски и НЕК: Поддържам връзка с Хулио! Той е почтен човек и качествен треньор

Слушай на живо: НЕК Неймеген - Левски

Бившият нападател на Левски и НЕК - Шюрд Арш, говори пред Sportal.bg. Нидерландецът, който има 14 мача и 6 гола за "сините" и 37 срещи с 28 попадения с екипа на тима от Неймеген, анализира предстоящия сблъсък между двата състава от Лига Европа.



Той се изказа изключително ласкаво за испанския треньор на Левски - Хулио Веласкес, с когото са били заедно във Фортуна (Ситард).

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- Здравей, имаш опит както в Левски, така и в НЕК. Какво очакваш от сблъсъка между двата отбора в Лига Европа?



- Следя и двата отбора. НЕК е много близо до мястото, където живея, а Левски е бившият ми клуб. Освен това в миналото съм работил с треньора на тима. Двата отбора имат много различен стил на игра, затова ще бъде интересно да видим дали Хулио ще адаптира тактиката си към начина, по който играе НЕК.



НЕК няма да промени стила си. Отборът има само един план и това е неговата сила, но същевременно може да бъде и слабост. Смятам, че ни очаква интензивен мач с много единоборства и физически сблъсъци.



- Следиш ли ситуацията в клуба от София и смяташ ли, че отборът на Хулио Веласкес има шансове да си тръгне с точка или с три?



- Както вече казах, продължавам да следя Левски отстрани и все още поддържам връзка с Хулио. Той е качествен треньор, но също така е много добър и почтен човек. Умее да анализира съперниците, така че, ако изберат правилната тактика и имат малко късмет, е напълно възможно да спечелят и трите точки. Разбира се, както всяко гостуване в Европа, и това ще бъде сериозно предизвикателство, но Левски има възможности да се противопостави на НЕК.

- НЕК направи много силен сезон през миналата кампания, като завърши на трето място в първенството, но сега изпитва затруднения. Каква е ситуацията в клуба към момента?



- Както се случва с много по-малки клубове, които след изключително силен сезон се класират за европейските турнири, и НЕК изпитва известни затруднения през тази година. Отборът няма много футболисти, които са свикнали да играят толкова много мачове за кратък период от време. По-малките клубове в Европа обикновено не разполагат с 25 играчи с еднакво високо качество, а стилът на НЕК изисква много енергия и физически усилия от футболистите.

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- Ще бъдеш ли на стадиона, за да гледаш мача между бившите си отбори?



- Да, ще присъствам на мача. Освен това от НЕК ме покани да се присъединя към обяда с представители на ръководствата на двата клуба.



- Каква атмосфера може да очаква Левски на стадиона? Толкова темпераментни ли са феновете на НЕК, колкото привържениците на "сините"?



- Феновете на НЕК са изключително страстни, а по време на европейските мачове атмосферата придобива още по-специално измерение. Стадионът ще бъде пълен, а привържениците ще подкрепят горещо отбора и ще тласкат футболистите напред. Въпреки това феновете на Левски живеят с клуба и дишат за него. Това е съвсем друго ниво на страст и отдаденост.

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- И накрая, каква е прогнозата ти за мача?



- Аз съм нидерландец. Трябва да запазим точките за Нидерландия в ранглистата на УЕФА! Очаквам обаче труден мач. Прогнозата ми е победа с 2:1 за НЕК.

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Снимки: Imago