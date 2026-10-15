"Кървавата яма": стадионът на НЕК, който хиляди безработни изкопават на ръка

Левски предстои да гостува на НЕК Ниймеген в едно от най-интересните съоръжения в нидерландския футбол. "Гоферщадион" има история, която започва много преди първия съдийски сигнал на футболен мач, а необичайният му прякор - "Кървавата яма" - е свързан с икономическата криза и тежкия труд на хиляди местни жители.

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Стадион, изкопан с лопати:



Изграждането на "Гоферщадион" започва през 30-те години на миналия век, когато икономическата криза оставя голяма част от населението на Ниймеген без работа. Проектът за създаването на парк и спортен комплекс се превръща в начин за осигуряване на заетост на местните жители.

Хиляди безработни участват в изграждането на съоръжението, като огромната яма е изкопана основно на ръка. Именно тежкият труд, вложен в изкопаването на стадиона, дава началото на прозвището му De Bloedkuul, което може да бъде преведено като "Кървавата яма".



Името остава част от идентичността на съоръжението и до днес.

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НЕК вече е собственик на стадиона:



На 28 юни 2025 година "Гоферщадион" официално става собственост на НЕК. Преди това съоръжението е собственост на общината, а придобиването е резултат от продължителни преговори между клуба и местната власт.



Общата стойност на сделката надхвърля 6 милиона евро, включително уреждането на правата върху земята. От клуба определят придобиването като важна стъпка към по-самостоятелно развитие и бъдещи инвестиции.

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