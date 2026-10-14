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Ново напрежение между Де Бройне и Алегри не убягна на италианските медии

  • 14 окт 2026 | 15:59
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В лагера на Наполи цари сериозно напрежение след поражението от Виляреал снощи в Шампионската лига с 1:3, пише "Гадзета дело Спорт". В центъра се оказа звездата на "партенопеите" Кевин Де Бройне, който по време на целия двубой отказваше да изпълнява тактическите указания на старши треньора Масимилиано Алегри.

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По време на срещата наставникът на Наполи неколкократно се опита да коригира позицията на белгийския национал. Алегри настояваше Де Бройне да се връща по-назад като плеймейкър в дълбочина, за да осигури пространства за нахлуванията на Скот Мактоминей в наказателното поле. Белгиецът обаче пренебрегна наставленията, изпусна си нервите срещу съотборниците си и демонстративно размахваше ръце пред погледа на бесния си наставник.

След края на двубоя треньорът се опита да потуши скандала пред телевизионните камери, заявявайки, че двамата просто не са се разбрали. Въпреки това обстановката остава деликатна и е напълно възможно Де Бройне да остане на пейката за предстоящото гостуване на Венеция като възпитателна мярка.

Този тактически конфликт между двамата не е нов. Още след срещата с Фрозиноне специалистът коментира ролята на белгиеца на терена: „Той не харесва да действа от по-задна позиция и предпочита да е по-близо до атаката, но му обясних, че ако се адаптира към тази роля, ще удължи кариерата си с поне две години.“

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Снимки: Imago

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