Ново напрежение между Де Бройне и Алегри не убягна на италианските медии

В лагера на Наполи цари сериозно напрежение след поражението от Виляреал снощи в Шампионската лига с 1:3, пише "Гадзета дело Спорт". В центъра се оказа звездата на "партенопеите" Кевин Де Бройне, който по време на целия двубой отказваше да изпълнява тактическите указания на старши треньора Масимилиано Алегри.

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По време на срещата наставникът на Наполи неколкократно се опита да коригира позицията на белгийския национал. Алегри настояваше Де Бройне да се връща по-назад като плеймейкър в дълбочина, за да осигури пространства за нахлуванията на Скот Мактоминей в наказателното поле. Белгиецът обаче пренебрегна наставленията, изпусна си нервите срещу съотборниците си и демонстративно размахваше ръце пред погледа на бесния си наставник.

Allegri stavolta si arrabbia: “A Venezia rischiamo le ossa rotte”. Tensione con De Bruyne https://t.co/XZbKpeZl21 — Repubblica (@repubblica) October 14, 2026

След края на двубоя треньорът се опита да потуши скандала пред телевизионните камери, заявявайки, че двамата просто не са се разбрали. Въпреки това обстановката остава деликатна и е напълно възможно Де Бройне да остане на пейката за предстоящото гостуване на Венеция като възпитателна мярка.

Този тактически конфликт между двамата не е нов. Още след срещата с Фрозиноне специалистът коментира ролята на белгиеца на терена: „Той не харесва да действа от по-задна позиция и предпочита да е по-близо до атаката, но му обясних, че ако се адаптира към тази роля, ще удължи кариерата си с поне две години.“

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Снимки: Imago