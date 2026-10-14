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Масимилиано Алегри: Грешки винаги могат да се случат

  • 14 окт 2026 | 06:51
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Масимилиано Алегри: Грешки винаги могат да се случат

След загубата на Наполи с 1:3 в гостуването на Виляреал, старши треньорът Масимилиано Алегри изрази мнение, че на отбора му все още липсва оптимален баланс в играта. Италианският специалист призна, че тимът не е показал достатъчно аргументи, за да си тръгне с положителен резултат от срещата.

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Наставникът подчерта изключително високите изисквания в Шампионската лига. Той оневини Политано за допуснатата грешка при откриващия гол за испанците, но не скри разочарованието си от факта, че съставът му е загубил концентрация след изравнителното попадение.

„Грешки винаги могат да се случат, но силен тим като Наполи трябва да запази спокойствие и да продължи да играе своя футбол. Нужно е да открием нужния баланс, за да подхождаме по по-различен начин към подобни мачове“, заяви Алегри.

Треньорът посочи, че за да постигне подобрение, отборът трябва да допуска значително по-малко удари към собствената врата, припомняйки, че в двубои от такъв калибър всяка неточност се забелязва много по-ясно. Алегри направи и тактическа оценка на представянето, като подчерта, че Наполи задължително трябва да повиши нивото си при играта с топка.

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