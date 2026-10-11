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Макс Алегри: Кевин де Бройне не харесва новата си роля, но така може да удължи кариерата си

  • 11 окт 2026 | 05:47
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Макс Алегри: Кевин де Бройне не харесва новата си роля, но така може да удължи кариерата си

Старши треньорът на Наполи Макс Алегри разкри, че се опитва да убеди Кевин де Бройне да заеме по-дефанзивна позиция в халфовата линия, въпреки че белгиецът не е напълно въодушевен от промяната. Наставникът коментира ситуацията след победата с 3:0 над Фрозиноне, като не пропусна да се пошегува и с куриозния момент около изпълнението на дузпа през първото полувреме.

„Хойлунд дойде при мен и каза: ‘Съжалявам, треньор, но Де Бройне ми даде топката’. Аз му отговорих: ‘Тогава трябваше веднага да му я върнеш обратно’“, сподели Алегри пред „Скай Спорт Италия“.

При повторното изпълнение Де Бройне бе безпогрешен, а малко след това Ланг удвои преднината, вкарвайки при добавка след спасен изстрел на Джовани Ди Лоренцо. В самия край на срещата белгийският халф оформи класическото 3:0 с втория си гол в мача след асистенция на Джоване. По-дълбоката позиция в средата на терена даде възможност на Де Бройне да диктува темпото с прецизни пасове, без да се налага да изразходва толкова сили в спринтове, както в предишната формация 4-2-3-1.

Де Бройне блесна при класика на Наполи над Фрозиноне
Де Бройне блесна при класика на Наполи над Фрозиноне

„Той е изключителен състезател и по мое мнение е още по-впечатляващ като плеймейкър в двойката вътрешни полузащитници“, подчерта Алегри. „Казах му, че на тази позиция може да удължи кариерата си с поне още две години. Не му допада особено, тъй като предпочита да играе по-близо до атаката, но тази вечер се справи отлично. Не бива да забравяме, че той дълго време лекуваше травма миналия сезон, а Ангиса и Гилмор също имаха контузии. Нужно е време и търпение, за да влязат всички в оптимална форма.“

Треньорът се застъпи и за бранителя Бадиашил, който бе подложен на остри критики след грешка в дербито срещу Интер:

„Играчите не бива да бъдат съдени за единични грешки. Всички бъркаме, а понякога тези моменти струват скъпо. Той отсъстваше дълго и качествата му трябва да се оценяват на базата на цял един сезон.“

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Снимки: Gettyimages

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