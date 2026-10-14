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Бивш треньор на ЦСКА предизвика фурор на мач в Евролигата

  • 14 окт 2026 | 02:33
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Бивш треньор на ЦСКА предизвика фурор на мач в Евролигата

„Белградска Арена“ бе пълна до краен предел за мача между Партизан и Панатинайкос от Евролигата, а сред многобройната публика е и Саша Илич. Бившият треньор на ЦСКА, който води "армейците" в вериода 2022-2023 година сега е наставник на футболния отбор на "гробарите" и дойде да подкрепи баскетболистите в срещата срещу гръцкия гранд

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Илич дойде в залата заедно с Радосав Петрович, спортния директор на футболния Партизан. Феновете ги посрещнаха с бурни аплодисменти и песни, насочени най-вече към Илич. Веднага екна рефренът „Искам да поиграе още малко, защото Сале е само един“, след което бившият капитан на „черно-белите“ се снима с няколко привърженици край паркета.

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