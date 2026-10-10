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Ланс сложи край на лошата серия след победа над Лион

  • 10 окт 2026 | 00:26
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Ланс сложи край на лошата серия след победа над Лион

Отборът на Ланс записа едва втората си победа от началото на сезона във френската Лига 1. Вицешампионите се наложиха с 2:1 над тима на Лион в среща от шестия кръг и вече се намират на седмото място във временното класиране. "Хлапетата" от своя страна са втори, а това бе първа загуба за тях през кампанията и до края на кръга има вероятност дори да изпаднат от топ 4, тъй като в подножието на върха е доста сгъстено и все още няма ясно откроен лидер, а обичайният заподозрян Пари Сен Жермен изглежда, че тепърва ще набира скорост.

В 36-ата минута Флориан Сотока откри резултата, а в 76-ата попадението на Матийо Юдол доближи "кърваво-златистите" до трите точки.

Все пак съставът на Ланс бе разколебан шест минути преди края на редовното време, тъй като остана с човек по-малко заради директния червен картон на голмайстора Юдол.

Олимпийците се възползваха от нововъзникналата ситуация и в 85-ата минута Халис Мера намали изоставането на гостите.

Последните обаче не успяха да стигнат дори до частичен обрат и трябваше да се примирят с дебютното си поражение през кампанията.

Така Ланс натрупа допълнително самочувствие преди домакинството идната седмица на Спортинг (Лисабон) от Шампионската лига на 13 октомври (вторник) от 19:45 часа българско време.

Лион от своя страна също има ангажименти в международните турнири под шапката на УЕФА и "хлапетата" ще приемат актуалния носител на Лигата на конференциите Кристал Палас в среща от втория кръг на основната фаза на Лига Европа.

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