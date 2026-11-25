ПСЖ - Рома е гаранция за голеада

Пари Сен Жермен се изправя срещу Рома в среща от петия кръг на основната фаза в Шампионска лига. Двубоят ще се играе на 25 довечера от 22:00 ч. на стадион "Парк де Пренс" в Париж.

Двукратният европейски клубен шампион е фаворит, но срещу себе си ще има съперник, който също се намира в отлична форма. И двата тима разполагат с много класа в атака и това е гаранция за зрелищен двубой във френската столица.

Парижкият клуб е в челото на общото класиране на турнира с пълен актив от 12 точки след първите четири мача. Играчите на Луис Енрике са отбелязали 20 гола и са допуснали 5. В последните си пет двубоя във всички турнири ПСЖ постигна пет победи: 3:2 срещу Ница, 1:0 срещу Троа, 6:0 срещу Виляреал в Шампионската лига, 5:1 срещу Льо Авър и 2:0 срещу Лион.

Рома се намира в средата на подреждането с 4 точки след една победа, едно равенство и две загуби, при голова разлика 10:8. В последния си мач от Шампионската лига италианският отбор отстъпи с 2:3 като гост на Манчестър Юнайтед. В Серия "А" тимът на Джан Пиеро Гасперини записа успехи с 5:1 срещу Парма, 3:0 срещу Сасуоло, 5:2 срещу Удинезе и 4:2 срещу Каляри.

В състава на домакините с контузии са Хвича Кварацхелия, Дезире Дуе и вратарят Алесандро Лонгони. Луис Енрике много ще разчита Усман Дембеле да демонстрира класата си, а шанс като титуляр ще получи и Мика Годс.



Извън сметките за Рома поради контузия е халфът Лоренцо Пелегрини. Донийл Мален заби 4 гола във вратата на Парма през уикенда и ще е основната заплаха за вратата на ПСЖ.

В последния регистриран мач между двата тима през юли 2017 г. в приятелския турнир "Интернешънъл Чемпиънс Къп" редовното време завърши 1:1, след което Пари Сен Жермен спечели с 5:3 при дузпите.

Преди това двата тима се срещнаха в контрола през 2010 година и отново не се победиха - 1:1.

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Снимки: Gettyimages