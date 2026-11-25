Интер има какво да доказва в Шампионската лига

Италианският шампион Интер посреща Щутгарт в мач от петия кръг на основната фаза в Шампионската лига. Двубоят ще се играе на "Джузепе Меаца" от 22:00 часа. "Нерадзурите" се представят колелбливо в турнира и ще преследват задължителни три точки пред своите фенове.

Двата тима се намират съвсем близо един до друг в общата таблица на турнира. Щутгарт е с актив от 7 точки след четири изиграни срещи (2 победи, 1 равенство и 1 загуба) и голова разлика 7:4. Интер се намира точно зад "шважите" с 6 точки (2 победи и 2 загуби) при голова разлика 8:6.

Интер влиза в мача след драматично равенство 4:4 като гост на Аталанта в Серия "А", където Франческо Пио Еспозито отбеляза хеттрик, а Петър Сучич също записа името си сред голмайсторите. Преди това "нерадзурите" постигнаха победи с 2:0 срещу Комо за първенство и изразително 3:0 като гост на Фейенорд в Шампионската лига, но пък отстъпиха с 1:3 в дербито с Милан.

Щутгарт гостува в Милано след нулево равенство 0:0 срещу Шалке 04 в Бундеслига. В последните си няколко срещи тимът постигна успех с 1:0 над Вердер (Бремен), загуби с 0:2 от Галатасарай в ШЛ и записа впечатляваща победа с 4:2 при гостуването си на Байер (Леверкузен).

В състава на Интер поради контузии мача ще пропуснат халфът Хакан Чалханоолу и нападателят Анже-Йоан Бони. Очаква се Кристиан Киву да разчита в предни позиции на Маркюс Тюрам и Франческо Пио Еспозито, подпомагани в средата на терена от Николо Барела, Пьотър Жиелински и Петър Сучич.

За Щутгарт поради контузии няма да играят полузащитникът Анджело Щилер и защитникът Люка Джакез. В атака за германците се очаква да стартират Ермедин Демирович и Дениз Ундав, подпомагани от Крис Фюрих и Билал Ел Ханус.

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Снимки: Gettyimages