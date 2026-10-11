Бруно Фернандеш не успя да скрие разочарованието си след поредния провал на Ман Юнайтед

Бруно Фернандеш не успя да скрие разочарованието си след равенството 1:1 на Манчестър Юнайтед срещу Тотнъм на „Олд Трафорд“, а поведението на капитана след последния съдийски сигнал предизвика коментари сред феновете на „червените дяволи“. Според „Сън“ португалският халф е бил сред първите футболисти, напуснали стадиона, като е подминал чакащите привърженици, които обикновено се надяват да получат автограф или да се снимат с играчите. Някои фенове дори предположиха, че Фернандеш е загубил вяра в отбора, макар че реакцията му може да бъде обяснена и с огромното разочарование от изпуснатата победа.

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Капитанът на Юнайтед имаше труден мач срещу тима на Роберто Де Дзерби. Според статистиката, цитирана от английското издание, на Фернандеш е отнело 23 минути, преди да направи първото си успешно подаване в срещата. В един от най-напрегнатите моменти през второто полувреме, когато играчите на двата отбора се скупчиха край тъчлинията след конфликт между Родриго Бентанкур и Люк Шоу, португалецът остана встрани от разправията и седна настрани от останалите футболисти. Родриго Бентанкур в крайна сметка бе изгонен, а “червените дяволи” останаха с човек повече на терена, но въпреки това не успяха да спечелят, макар да бяха повели пет минути по-рано.

Bruno Fernandes has genuinely given up, our team is beyond repair now. We are actually cursed, Bruno has done all he could do to bring us to the top, but seems it’s not happening anytime soon💔 https://t.co/Z6mnuPTuqP — Commodore. (@TheWavyRedd) October 10, 2026

Брайън Мбемо даде аванс на домакините в 73-ата минута, но Тотнъм измъкна точката с попадение на Доминик Соланке във втората минута на добавеното време. Така Манчестър Юнайтед остана само с една победа в първите си шест мача от първенството и заема едва 13-ото място в класирането. Пред тима на Майкъл Карик предстои тежко гостуване на Атлетико Мадрид в Шампионската лига на 13 октомври, а четири дни по-късно „червените дяволи“ ще трябва да излязат на “Еланд Роуд” срещу Лийдс в едно от тежките местни дербита.

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Снимки: Gettyimages