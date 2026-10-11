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Бруно Фернандеш не успя да скрие разочарованието си след поредния провал на Ман Юнайтед

  • 11 окт 2026 | 17:25
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Бруно Фернандеш не успя да скрие разочарованието си след поредния провал на Ман Юнайтед

Бруно Фернандеш не успя да скрие разочарованието си след равенството 1:1 на Манчестър Юнайтед срещу Тотнъм на „Олд Трафорд“, а поведението на капитана след последния съдийски сигнал предизвика коментари сред феновете на „червените дяволи“. Според „Сън“ португалският халф е бил сред първите футболисти, напуснали стадиона, като е подминал чакащите привърженици, които обикновено се надяват да получат автограф или да се снимат с играчите. Някои фенове дори предположиха, че Фернандеш е загубил вяра в отбора, макар че реакцията му може да бъде обяснена и с огромното разочарование от изпуснатата победа.

Ман Юнайтед на Карик отново се издъни, Тотнъм стигна до точка с гол в добавеното време и човек по-малко
Ман Юнайтед на Карик отново се издъни, Тотнъм стигна до точка с гол в добавеното време и човек по-малко

Капитанът на Юнайтед имаше труден мач срещу тима на Роберто Де Дзерби. Според статистиката, цитирана от английското издание, на Фернандеш е отнело 23 минути, преди да направи първото си успешно подаване в срещата. В един от най-напрегнатите моменти през второто полувреме, когато играчите на двата отбора се скупчиха край тъчлинията след конфликт между Родриго Бентанкур и Люк Шоу, португалецът остана встрани от разправията и седна настрани от останалите футболисти. Родриго Бентанкур в крайна сметка бе изгонен, а “червените дяволи” останаха с човек повече на терена, но въпреки това не успяха да спечелят, макар да бяха повели пет минути по-рано.

Брайън Мбемо даде аванс на домакините в 73-ата минута, но Тотнъм измъкна точката с попадение на Доминик Соланке във втората минута на добавеното време. Така Манчестър Юнайтед остана само с една победа в първите си шест мача от първенството и заема едва 13-ото място в класирането. Пред тима на Майкъл Карик предстои тежко гостуване на Атлетико Мадрид в Шампионската лига на 13 октомври, а четири дни по-късно „червените дяволи“ ще трябва да излязат на “Еланд Роуд” срещу Лийдс в едно от тежките местни дербита.

Манчестър Юнйтед с най-лош старт на сезона от 40 години
Манчестър Юнйтед с най-лош старт на сезона от 40 години
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Снимки: Gettyimages

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