ЦСКА бесен от съдийството и пуска жалба - Вальо Илиев каза какви са претенциите

Спортният директор на ЦСКА - Валентин Илиев, се изказа крайно негативно за съдийството след инфарктната победа на тима с 3:2 над ЦСКА 1948 в Бистрица. Той разкри, че клубът от Борисовата градина ще подаде жалба, тъй като, според него, не е имало фал при първия гол на съперника, а също така и нарушение на втория жълт картон на Стефано Сенси в 93-ата минута.

“Беше трудно, защото на мен ми омръзна да си повтаряме едни и същи неща. Извинявам се, че съм малко афектиран, но за пореден път ни се налага да играем срещу 14 човека. Събират ни по някакви срещи, уважавам това. Искаме да изградим доверие в съдийството, да имаме добри и позитивни отношения. Зад това сме и ние. Обаче за пореден мач виждаме едно и също нещо. Започва да изглежда малко странно.

Не мисля, че при футболисти на терена фактор трябва да са съдиите. За съжаление за пореден път и то в наш ущърб. Близо съм до терена и бях свидетел на ситуацията при един от головете - абсолютно никакъв фал. Също така и при втория картон на Сенси.

То дори не е за жълт картон. Чакаме да има малко съприкосновение и веднага му вадим втори жълт и червен. Защо?

Въпросът е, че ако искаме да си вдигаме нивото и да се представяме достойно пред хора, които идват от чужбина да ни видят нивото, в случая нашия старши треньор... Не е само в нашия отбор. И в други отбори идват футболисти. Това не е само мое мнение. Всички излизат и го казват публично. По този начин ли искаме да вървим нагоре? Не мисля, че така си помагаме сами на себе си. Напротив. Само си пречим.

Излизаме и казваме, че футболистите на националния отбор не стават. То не е само до футболистите, а до нас. Не смятам, че по такъв начин ще надграждаме и клубният и националният ни футбол ще отиде на друго ниво, за съжаление.

Изключтелно съм доволен от агресивния начин на игра. Имах възможност цяла седмица да наблюдавам тренировъчния процес. Фокусирани футболисти, които изпълниха всички указания. Имаме щастието да работим с треньор, който много добре знае какво прави, какво иска и как да го постигне. Видяха се доста детайли от краткото време с отбора. Изключителен характер и много сериозно отношение.

Да, първата част бяхме доста по-агресивни. Това е факт. Втората част имаше период от 10-15 минути, в който не успяхме да държим същата агресия и темпо. Но играта много се накъса. Започнаха да се свирят някакви фалове, играта се накъса и темпото спадна.

Монако със сигурност е сериозен съперник. За нас това е изключителен шанс. Не мисля, че сме слаб отбор. Напротив. Само можем да се радваме, че ЦСКА е на европейската сцена и играе с такива отбори. За мен е удоволствие, а и за всички футболисти и клуба като цяло.

Наистина вярвам в Йомов. Той си го е извоювал с много работа. Дали и кога ще бъде част от първия отбор, е решение на треньора, независимо, че аз съм спортен директор. Той е запознат и с качествата на втория отбор.

Официална жалба срещу съдийството ще има, защото не мисля, че ЦСКА е клуб, който заслужава такова отношение. Повтарям се - когато искаме да изградим позитивни отношения, когато се организират срещи, за което поздравления, когато се говори за доверие, нека го направим заедно. Когато се говори за отношение и доверие, трябва това да се случва двустранно", завърши Валентин Илиев.

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