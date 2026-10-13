Феновете на Викинг устроиха шумна нощ за Байерн

Мощен тътен и пиротехника нарушиха нощния покой на състава на Байерн (Mюнхен) в норвежкия град Ставангер, съобщава "Билд". Около 20 часа преди началото на срещата от втория кръг на основната фаза в Шампионската лига срещу местния клуб Викинг, неизвестни лица направиха опит да попречат на почивката на възпитаниците на треньора Венсан Компани.
Байерн с люто гостуване на Скандинавския полуостров под ръководството на Кабаков
Около 1:15 часа след полунощ пред хотела на баварците в продължение на близо две минути са били изстрелвани пиротехнически средства. Цветните фойерверки са се виждали ясно в нощното небе над Ставангер над околните сгради.
Силните гърмежи огласиха дори района на пристанището и достигнаха до най-горните етажи на десететажния четиризвезден хотел в 152-хилядния норвежки град. До намеса на полицията или охранителните органи не се стигна, което позволи на извършителите да продължат необезпокоявано с действията си.
Подобни среднощни акции пред хотелите на гостуващите състави вече са се превърнали в масова практика сред феновете на домакините в редица градове. Поради тази причина се предполага, че зад организацията в нощта срещу вторник стоят привърженици на Викинг. За момента остава неясно дали и колко от звездите на Компани са били събудени от силния шум.
Баварският гранд преживя подобна ситуация и през януари 2025 година. Въпреки че преди загубата с 0:3 в Ротердам германският клуб специално бе отседнал в хотел в западното предградие Схидам, ултраси на Фейенорд отново организираха мащабна заря под прозорците на отбора. Тогава капитанът Мануел Нойер, който пропуска двубоя в Ставангер заради проблеми с крака, заяви: „Всички го чухме, всички се събудихме.“
През април 2026 година в Мюнхен потърпевш пък се оказа съставът на Реал Мадрид. Почивката на „лос бланкос“ бе нарушена пред преди четвъртфиналния реванш срещу Байерн (3:4 след 1:2 в първия мач). И в двата предишни случая отборите, чийто сън бе нарушен, претърпяха загуби. Предстои да стане ясно какъв ще бъде изходът този път след среднощния тътен в Ставангер.
Компани: Нойер няма да играе, изкуственият терен на Викинг няма да е проблем за Байерн
Байерн се стреми към втора победа във втория си мач от Шампионската лига, след като стартира участието си в турнира с успех с 5:0 над Бодьо/Глимт. Старши треньорът на баварцоте Венсан Компани подготвя отбора си за необичайна ситуация - според клуба, баварците ще играят мач на изкуствена трева едва за втори път. Предишният такъв двубой - равенство 2:2 срещу Спартак (Москва) се е състоял на 22 ноември 2006 година.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago