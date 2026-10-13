Компани: Нойер няма да играе, изкуственият терен на Викинг няма да е проблем за Байерн

Старши треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани разкри, че вратарят Мануел Нойер ще пропусне гостуването на норвежкия Викинг в Шампионската лига тази вечер. Баварците започнаха кампанията си в турнира на богатите този сезон с убедителна победа с 5:0 над другия норвежки тим в надпреварата - Бодьо/Глимт.

Отсъствието на ветерана иначе идва само три дни след като 40-годишният страж допусна две груби грешки при равенството 2:2 срещу Аугсбург в Бундеслигата. Компани обаче настоя, че отсъствието на Нойер е предпазна мярка заради лек проблем с крака, като на негово място ще застане Йонас Урбиг за третия си мач като титуляр през сезона.

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„Мануел не може да тренира днес (б.ред. - вчера). Усети нещо в крака. Така че това бързо отговаря на въпроса кой ще бъде на вратата. Разбрахме след мача с Аугсбург, че е почувствал дискомфорт. Никога не знаеш колко време ще отнеме, но предвид това, че не можа да тренира последните два дни, няма смисъл да поемаме излишни рискове.

Не искам да го наричам контузия, но когато усещаш нещо и състоянието не се подобрява... В даден момент осъзнаваш, че трябва да се предприеме нещо, и ние ще го направим, без да поемаме риск, ако той не се чувства на 100% готов“, коментира Венсан Компани.

Kompany on Neuer's injury: "He felt it after the Augsburg game and then it developed a bit. I don't think it's anything bad, but he didn't train yesterday and today so it doesn't make sense to take any risks" — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 12, 2026

23-годишният Урбиг се присъедини към Байерн от Кьолн през миналата година и е сочен за евентуален наследник на Нойер, след като наскоро направи дебюта си за националния отбор по футбол на Германия при победата с 2:0 над Сърбия.

„Започнахме работата с Йонас, още когато пристигна от Кьолн. Движим се по план. Той получава игровите минути, които искахме да му дадем за развитието му. А всяка минута е полезна за израстването му“, добави Компани.

Kompany on artificial turf: "As a coach, I’m approaching the preparations as normal. Interestingly, as a player, I would have played one of my final games on artificial turf, but then COVID hit and we went into lockdown for three or four months. I then ended my career, so I never played on artificial turf throughout my entire career. It’s understandable that the topic is being raised, but it’s nothing unusual for us. If I were the opposition, I’d be happy if everyone talked only about the artificial turf. But we’re not going to do them that favour. One of the reasons we flew here was to get a chance to play on it beforehand. But it won’t be an issue tomorrow." — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 12, 2026

Венсан Компани не се притеснява от перспективата да играе на изкуствен терен в Ставангер. „Като треньор подхождам към подготовката по обичайния начин. Любопитното е, че като футболист трябваше да изиграя един от последните си мачове на изкуствена трева, но тогава дойде COVID и влязохме в локдаун за три или четири месеца. След това прекратих кариерата си, така че през цялото време като играч така и не стъпих на изкуствен терен.

Напълно разбираемо е, че темата се повдига, но за нас това не е нищо необичайно. Ако бях на мястото на съперника, щях да се радвам, че всички говорят само за изкуствената трева. Но ние няма да им направим тази услуга. Една от причините да долетим тук беше именно възможността да поиграем на този терен предварително. Утре обаче това няма да бъде проблем“, увери наставникът на германския гранд, който все още не може да разчита на Джамал Мусиала заради контузия в бедрото.

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Снимки: Gettyimages