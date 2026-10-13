ФИА се допитва до феновете за бъдещето на състезанията с туристически автомобили

Международната автомобилна федерация (ФИА) стартира глобално онлайн проучване, с което приканва любителите на моторните спортове да изразят мнението си за бъдещата посока на международните надпревари с туристически автомобили. Това съобщи авторитетното списание Racer.

Ръководният орган на световния автомобилен спорт започва работа по новия технически регламент за водещата международна серия в тази категория. Стремежът на федерацията е бъдещите правила да предложат отличен баланс между достъпни бюджети и пряка връзка със серийните автомобили. В същото време се цели запазване на ключовите характеристики на дисциплината – взискателни за управление машини и изключително зрелищни състезания.

18 cars entered for FIA #TCRWorldTour round at Chengdu: https://t.co/zmFZAHY0MN https://t.co/DmOVAZCFJl — TouringCarTimes (@TouringCarTimes) October 12, 2026

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„ФИА търси гледната точка на привържениците в момент, в който поставяме основите на следващото поколение туристически автомобили - заяви председателят на Комисията за туристически автомобили към ФИА Алън Гоу, който е и изпълнителен директор на Британския шампионат за туристически автомобили (BTCC). - Мнението на феновете ще гарантира, че бъдещите коли ще останат актуални и атрактивни. Най-важното е да съхраним и дори да увеличим броя на оспорваните и динамични битки на пистата, като същевременно поддържаме строг финансов контрол върху разходите.“

Участниците в анкетата имат възможност да посочат какво прави туристическите състезания толкова уникални, както и кои формати на надпреварите гарантират най-голямо вълнение и интерес. По този начин бъдещето на спорта ще бъде съобразено с хората, които поддържат неговата популярност през годините.

Rounding our the weekend in style, Azcona gives Hyundai something to smile about at home with a second victory of the weekend, after a close on-track battle with Geely Cyan Racing's Thed Björk #FIATCRWorldTour https://t.co/4TQKWIFCOt — Kumho FIA TCR World Tour (@fiatcrworldtour) October 9, 2026

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„Бъдещето на състезанията с туристически автомобили не трябва да се решава единствено от официалните лица, производителите и отборите, а и от хората по трибуните и пред телевизионните екрани - коментира старши директорът на пистовите дисциплини към ФИА Марек Наварецки. - Като управляващ орган, ние искаме да чуем феновете от първо лице. Това проучване им дава уникален шанс да помогнат за оформянето на бъдещето на тази атрактивна състезателна сцена.“

Турбулентното развитие на дисциплината през XXI век

Международните надпревари с туристически автомобили преминаха през серия от сътресения след отпадането на Световния шампионат (WТСС) в края на 2017 година. Първоначално световният шампионат се провежда през 1987 г. само за един сезон, след което преминава в европейски формат. След Световната купа през 1993 г. и надпреварите през 1994 и 1995 г., шампионатът на планетата бе възстановен официално през 2005 г. Той просъществува 13 сезона, преди растящите разходи и намаляващият брой заводски тимове да доведат до неговия край.

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През 2018 г. серията бе трансформирана в Световна купа за туристически автомобили по правилата на категорията TCR, която се използва в много регионални и национални надпревари по света, но и тази фаза приключи през 2022 г., отстъпвайки място на "Световния тур на TCR", който обаче загуби телевизионното си отразяване и популярността му се срина.

Сред най-популярните национални серии остава BTCC, където от 2011 г. се прилагат правилата наречени „Следващо поколение туристически автомобили“ (NGTC). Те въведоха турбодвигатели и стандартни компоненти, наследявайки регулациите на категориите Супер 2000 и BTC, създадени след прекалено скъпата, но много зрелищна Супер туринг ера в края на 90-те години на миналия век. В средата на миналото десетилетие категорията привличаше пълни стартови решетки от 32 автомобила, но покачването на бюджетите постепенно намали броя им, като през настоящия сезон на старт застават 23 коли, идващи почти изцяло от независими отбори.

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Подобен път извървя и Скандинавският шампионат за туристически автомобили (STCC), сформиран през 2011 г. след сливане на шведските и датските серии. Първоначалните планове за въвеждане на NGTC бяха нарушени от отцепването на тимове към ТТА Рейсинг Елит Лигата с В6 прототипи. Впоследствие шампионатът премина към ТСР, а по-късният му опит за преход към изцяло електрически автомобили се оказа неуспешен. От следващия сезон сериите ще преминат към стандартите на клас GT4, следвайки стъпките на германския шампионат DTM, който замени скъпите си и уникални коли с масовия регламент GT3.

Глобалната анкета на ФИА към феновете остава отворена до 25 октомври. Можете да гласувате в нея тук.

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Снимки: Gettyimages