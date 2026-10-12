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Александър Ванчев дебютира с точки в британската Формула 4

  • 12 окт 2026 | 13:39
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Александър Ванчев дебютира с точки в британската Формула 4

Първите си точки в британската Формула 4 спечели при дебюта си в шампионата българският пилот Александър Ванчев. Ванчев, който живее и се състезава в САЩ, има 7 титли на Щатите в картинга, а сега стартира и при автомобилите.

Ванчев се състезава за Chris Dittmann Racing в последния кръг от сезона на известната писта “Бранд Хеч”.

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Алекс завърши 28-и в квалификацията, след което подобряваше резултатите си във всяко едно от трите състезания пред уикенда. В първата надпревара Ванчев завърши 25-и, във втората - 21-и и в третото състезание, което беше най-дългото за уикенда - 18 обиколки, той стигна до топ 20 и финишира на 18-ото място. Така, още в първия си уикенд в британската Формула 4, Ванчев взе първите 7 точки.

Все още няма официална информация за това как ще продължи кариерата на младия пилот - дали той ще продължи в картинга или ще има бюджет, за да се състезава във Формула 4, в Щатите или в Европа.

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