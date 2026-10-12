Павел Лефтеров завърши с подиум сезона в ADAC GT Masters

Българският пилот Павел Лефтеров завърши с подиум сезона в ADAC GT Masters на германската писта “Хокенхайм” през уикенда. Лефтеров (вдясно на снимката с Александър Стефанов) и съотборникът му Марк Кастелич (Порше 911 GT3 R, Razoon - more than racing) записаха 5-о място в първата надпревара в събота и след това трето място в неделното състезание.

В съботното състезание Кастелич стартира от второ място, но потъна в класирането още в първите обиколки, тъй като надпреварата започна на мокра, но изсъхваща писта, при смяната на пилотите Лефтеров се върна на трасето на 7-о място и до финала успя да се пребори за 5-ото място.

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В неделната надпревара Лефтеров стартира 7-и и успя да се изкачи до 4-ото място в подреждането, а след спирането в бокса Кастелич се върна трети на трасето, след много точно изпълнена смяна на пилотите в рамките на задължителните 95 секунди и след това запази третото място до финала.

Това е втори подиум за Лефтеров и Кастелич този сезон, като двамата стартираха кампания с второ място в първото състезание за годината на “Ред Бул ринг”.

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Шампионската титла в сезон №20 на ADAC GT Masters спечелиха Феликс Хиршигер и Фин Цулауф, а Лефтеров и Кастелич завършиха на 5-о място в крайното класиране, като общо 22 екипажа взеха точки.

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Снимка: Профел на Алекс Стефанов във Фейсбук

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