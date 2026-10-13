Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Шампионска лига
  2. Интер

Интер с белгийско предизвикателство

  • 13 окт 2026 | 07:15
  • 236
  • 0
Интер с белгийско предизвикателство

Тази вечер от 22:00 часа българско време италианският шампион Интер приема белгийския Брюж на стадион "Джузепе Меаца" в двубой от втория кръг на основната фаза в Шампионската лига. И двата отбора започнаха европейската си кампания с близки поражения и ще се стремят да спечелят първите си точки в турнира.

Воденият от Кристиан Киву тим на Интер отстъпи с 1:2 на Реал Мадрид на старта в Европа, но показва страхотна форма на домашната сцена. "Нерадзурите" идват след класическа победа с 3:0 над Парма в Серия А, а преди това надделяха и над Удинезе с 5:3. В последните си шест мача във всички турнири миланският гранд е записал 4 победи, 1 равенство и 1 загуба.

Реал Мадрид издебна и наказа грешките на Интер за успешен старт в ШЛ
Реал Мадрид издебна и наказа грешките на Интер за успешен старт в ШЛ

Брюж, под ръководството на Иван Леко, също загуби първия си мач в Шампионската лига с 2:3 от Астън Вила. Въпреки това белгийците се намират в отлична серия на домашната сцена, след като постигнаха четири победи в последните си пет мача, включително убедително 4:1 срещу Ла Лувиер и 3:0 срещу Генк.

Астън Вила си припомни как да вкарва в голово шоу с Брюж
Астън Вила си припомни как да вкарва в голово шоу с Брюж

Основен акцент на мача е завръщането на швейцарския вратар Ян Зомер на "Джузепе Меаца". Зомер прекара три сезона с екипа на Интер и запази 15 сухи мрежи в Шампионската лига, преди да премине в Брюж през лятото. От своя страна полузащитникът на Интер Александър Станкович е вероятен титуляр срещу бившия си клуб, където изигра 55 мача и отбеляза 9 гола.

В атака за Интер Маркюс Тюрам се намира в отлична форма с два гола и две асистенции в последните си три мача. Нападателят Лаутаро Мартинес също ще води нападението. За гостите от Белгия основна опасност представлява Николо Тресолди, който вече има 8 гола през този сезон, подпомаган от капитана Ханс Ванакен.

Киву: Шампионската лига не се печели само с пари, Бастони е ценен не само за Интер, но и за Италия
Киву: Шампионската лига не се печели само с пари, Бастони е ценен не само за Интер, но и за Италия

В състава на домакините контузени са защитникът Джон Стоунс и халфът Къртис Джоунс. Хакан Чалханоолу се завърна в игра през уикенда с гол от дузпа, а в състава е налична и стабилната защитна тройка Бенжамен Павар, Ян Бисек и Алесандро Бастони. За гостите от Брюж поради контузия в стъпалото отпада защитникът Жоел Ордонес, а под въпрос е Карлуш Форбш.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Нов скандал се задава във ФИФА, Инфантино не е декларирал милион и половина евро

Нов скандал се задава във ФИФА, Инфантино не е декларирал милион и половина евро

  • 13 окт 2026 | 03:03
  • 6013
  • 5
Джерард: Какво да кажем за моментите, които Манчестър Сити отнеха от останалите?

Джерард: Какво да кажем за моментите, които Манчестър Сити отнеха от останалите?

  • 13 окт 2026 | 02:47
  • 1939
  • 4
Райс и Трабзонспор искат да задържат Онана

Райс и Трабзонспор искат да задържат Онана

  • 13 окт 2026 | 04:34
  • 1964
  • 0
Посрещнаха Петев и Димитров като герои

Посрещнаха Петев и Димитров като герои

  • 13 окт 2026 | 01:45
  • 1897
  • 0
Все по-близо! Гол номер 981 на Роналдо изведе Ал-Насър до първа победа в Азиатската Шампионска лига

Все по-близо! Гол номер 981 на Роналдо изведе Ал-Насър до първа победа в Азиатската Шампионска лига

  • 13 окт 2026 | 00:37
  • 6543
  • 12
Леванте и Севиля затвориха кръга със зрелище от шест гола, червен картон и десет минути продължение

Леванте и Севиля затвориха кръга със зрелище от шест гола, червен картон и десет минути продължение

  • 13 окт 2026 | 00:07
  • 5266
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец съсипа Арда при завръщането на Йовичевич

Лудогорец съсипа Арда при завръщането на Йовичевич

  • 12 окт 2026 | 21:54
  • 42180
  • 185
ЦСКА поиска доживотно наказание за съдия, "червените" пуснаха видео

ЦСКА поиска доживотно наказание за съдия, "червените" пуснаха видео

  • 12 окт 2026 | 15:42
  • 47140
  • 351
Любо Ганев: Хазартните компании дават повече пари за спорта от държавата

Любо Ганев: Хазартните компании дават повече пари за спорта от държавата

  • 12 окт 2026 | 13:41
  • 24373
  • 106
Гбамен под огромен въпрос и за Монако

Гбамен под огромен въпрос и за Монако

  • 12 окт 2026 | 16:37
  • 10260
  • 15
Рибарски остава селекционер за Лига на нациите, после идва чужденец

Рибарски остава селекционер за Лига на нациите, после идва чужденец

  • 12 окт 2026 | 12:12
  • 14653
  • 18
Любо Ганев в "Гостът на Sportal.bg": Ако имахме парите на баскетбола, щяхме да сме светлинни години напред

Любо Ганев в "Гостът на Sportal.bg": Ако имахме парите на баскетбола, щяхме да сме светлинни години напред

  • 12 окт 2026 | 13:40
  • 21028
  • 20