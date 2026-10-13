Интер с белгийско предизвикателство

Тази вечер от 22:00 часа българско време италианският шампион Интер приема белгийския Брюж на стадион "Джузепе Меаца" в двубой от втория кръг на основната фаза в Шампионската лига. И двата отбора започнаха европейската си кампания с близки поражения и ще се стремят да спечелят първите си точки в турнира.

Воденият от Кристиан Киву тим на Интер отстъпи с 1:2 на Реал Мадрид на старта в Европа, но показва страхотна форма на домашната сцена. "Нерадзурите" идват след класическа победа с 3:0 над Парма в Серия А, а преди това надделяха и над Удинезе с 5:3. В последните си шест мача във всички турнири миланският гранд е записал 4 победи, 1 равенство и 1 загуба.

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Брюж, под ръководството на Иван Леко, също загуби първия си мач в Шампионската лига с 2:3 от Астън Вила. Въпреки това белгийците се намират в отлична серия на домашната сцена, след като постигнаха четири победи в последните си пет мача, включително убедително 4:1 срещу Ла Лувиер и 3:0 срещу Генк.

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Основен акцент на мача е завръщането на швейцарския вратар Ян Зомер на "Джузепе Меаца". Зомер прекара три сезона с екипа на Интер и запази 15 сухи мрежи в Шампионската лига, преди да премине в Брюж през лятото. От своя страна полузащитникът на Интер Александър Станкович е вероятен титуляр срещу бившия си клуб, където изигра 55 мача и отбеляза 9 гола.

В атака за Интер Маркюс Тюрам се намира в отлична форма с два гола и две асистенции в последните си три мача. Нападателят Лаутаро Мартинес също ще води нападението. За гостите от Белгия основна опасност представлява Николо Тресолди, който вече има 8 гола през този сезон, подпомаган от капитана Ханс Ванакен.

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В състава на домакините контузени са защитникът Джон Стоунс и халфът Къртис Джоунс. Хакан Чалханоолу се завърна в игра през уикенда с гол от дузпа, а в състава е налична и стабилната защитна тройка Бенжамен Павар, Ян Бисек и Алесандро Бастони. За гостите от Брюж поради контузия в стъпалото отпада защитникът Жоел Ордонес, а под въпрос е Карлуш Форбш.

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