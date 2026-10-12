Киву: Шампионската лига не се печели само с пари, Бастони е ценен не само за Интер, но и за Италия

Наставникът на Интер Кристиан Киву говори пред медиите преди утрешното домакинство на Брюж от 2-рия кръг на основната фаза на Шампионската лига. В първия си мач “нерадзурите” играха добре, но загубиха с 1:2 от Реал Мадрид. Киву подчерта, че амбициите на тима произтичат от класата и традициите на гранда от Милано, но ключът се крие в постоянството и отдадеността на терена.

„Когато говорим за мечти, това не означава непременно, че победата е гарантирана, а че носим отговорност. Клуб като Интер налага високи стандарти. Не бива да изпускаме от поглед процеса, труда и всички детайли, необходими за успеха. Няма готова формула, нито пък трофей, който може да се купи само с пари. Никой играч или треньор не дава пълни гаранции.

Cristian Chivu says that there is no formula that guarantees success in the Champions League, but says that he is pleased with the competitive level within his group, claiming that Inter are all ‘rowing in the same direction’. https://t.co/P6CF5DeQXx — Football Italia (@footballitalia) October 12, 2026

Единствената сигурност е, че трябва да работим неуморно, за да сбъднем целите си. За да се класираме, знаем, че трябва да изиграем седем мача и да извлечем максимума от тях. Брюж има свой облик и играе с нагласа за атака; отборът притежава определено качество. Няма да бъде лесно – в Шампионската лига няма лесни мачове“, започна румънският специалист.

“Ще има някои промени. Чалханоoлу е добре, бях изненадан от търсенето му след Парма, той излезе здрав и в добра форма, никога не е имал проблеми. Чалханоoлу е на разположение. Спенс и Бастони? Джед има седмица тренировки, плюс 25 минути срещу Парма, плюс днешната заключителна тренировка, която не смятам за тренировка за изграждане на увереност. Той подобрява състоянието си и съм доволен, че се освобождава от напрежението и гнева, които изпитваше. Той имаше проблеми, когато пристигна тук за първи път, пропусна първия месец от сезона. Мисля, че 25-те минути игра в събота значително повишиха увереността и нивата му на адреналин.

Inter manager Chivu: “There is no money that can buy you Champions League” https://t.co/aJxK4Gnh1k — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) October 12, 2026

Няма да се спирам на несправедливостта, която Басто понесе, реакциите на случилото се и дори плейофите с националния отбор. Всички знаят стойността на Бастони; той го показа в двата мача срещу Италия, но Але не е трябвало да доказва нищо на никого. Той винаги е бил играч от определен калибър и често това се забравя. Не казвам, че трябва да глезим играчите, които представляват Италия, но трябва да се грижим малко за тях. Але е ценен актив за Интер, но и за Италия”, каза още Киву.

Наставникът на “нерадзурите” се върна и към първия мач с Реал Мадрид: “В Мадрид играхме 20 минути, без да допуснем нищо; почти доминирахме в мача. После дойде резултатът 1:0 и ни принуди да възприемем различно отношение. Но искам да вдъхна смелост и увереност в този отбор. Целта на тази група е да поддържа високо ниво и да запази увереност. Имаме изключително висококачествени играчи и това вдига летвата в тренировките, а също така повишава амбициите ни. И Интер трябва да има тези амбиции и да изгради отбор като нашия. Всъщност и там има място за подобрение и това не е критика към клуба”.

#Chivu: "#Spence ha una settimana di allenamento, più 25 minuti col Parma, più ieri e la rifinitura di oggi: sta crescendo di condizione, gli sta passando la rabbia per i problemi fisici che ha avuto. Sono contento di averlo a disposizione. #Bastoni? Non torno indietro dell'ingiustizia subita, per le reazioni dell'accaduto, il valore di Ale lo conosciamo tutti, il suo valore per noi e per l'Italia lo conosciamo, è sempre stato così. A volte bisogna prendersi cura, magari non coccolare, dei giocatori che rappresentano l'Italia, viste anche le problematiche che la nazionale ha avuto non partecipando al Mondiale". #Inter — Simone Togna (@SimoneTogna) October 12, 2026

“Не обичам да говоря за титуляри и резерви. Говоря за състезателна група, никога не говоря за първи състави, говоря за играчи, които повишават нивото на съотборниците си. И подчертавам важността на петте смени; срещу Монца променихме мача със смени, срещу Наполи също. В Купата на Италия, срещу Комо, смените обърнаха нещата”, завърши Киву.

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