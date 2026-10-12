Треньорът на лидера в Германия Фрайбург: Много по-важно от класирането е, че с човек по-малко се справихме отлично

Класирането в Бундеслигата не е влияело на играчите на Фрайбург нито преди, нито след мача в неделя срещу Шалке, заяви старши треньорът на тима от Баден-Вюртемберг Юлиан Шустер.

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Неговият отбор спечели с 2:1 и се изкачи начело при равенство в точките с Борусия (Дортмунд), който завърши 2:2 с Вердер (Бремен). Победата на Фрайбург обаче не дойде лесно. Юито Сузуки получи втори жълт картон в средата на второто полувреме, но неговият японски сънародник Кейсуке Гото наниза победно попадение в 85-ата минута.

„Много по-важно (от класирането) е това, че с човек по-малко пресирахме отлично. Кейсуке е много гладен за футбол. Пита за всичко и приема всяко наставление. За мен е чест, че мога да бъда треньор на футболист като него“, каза Шустер след двубоя.

Фрайбург е със 7 победи от осем мача във всички турнири и отборът няма поражение от началото на сезона.

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Снимки: Imago