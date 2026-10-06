Гинтер поднови договора си с Фрайбург

Бившият германски национал Матиас Гинтер поднови договора си с Фрайбург, съобщиха от клуба.

Като дете 32-годишният защитник се присъедини към академията на Фрайбург и след това дебютира в елита на Германия през 2012 година. Той напусна през 2014 година, но се завърна през 2022-ра след периоди в Борусия (Дортмунд) и Борусия (Мьонхенгладбах). Централният бранител Гинтер е изиграл 255 мача за финалиста на Лига Европа от миналия сезон, отбелязвайки 20 гола и подавайки 19 асистенции.

Freiburg und Matthias Ginter gehen weiter gemeinsame Wege. 🤝 „Matze ist eine Säule unserer Mannschaft“, sagt Vorstand Jochen Saier. „Das Niveau und die Konstanz seiner Leistungen sind beeindruckend und haben die sportliche Gesamtentwicklung des Teams mitgeprägt. Matze ist nach all den Jahren im Profifußball immer noch äußerst ehrgeizig und ambitioniert. Wir freuen uns daher sehr, den gemeinsamen Weg fortzuführen.“ — Sky Sport (@SkySportDE) October 6, 2026

"Той е ключова фигура в нашия отбор. Качеството и постоянството на неговите изпълнения са изключително впечатляващи и той изигра важна роля в развитието на отбора. Дори след толкова години в професионалния футбол, Матиас е все още толкова целеустремен и амбициозен", каза спортният директор на отбора Йохен Зайер.

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