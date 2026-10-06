Бившият германски национал Матиас Гинтер поднови договора си с Фрайбург, съобщиха от клуба.
Като дете 32-годишният защитник се присъедини към академията на Фрайбург и след това дебютира в елита на Германия през 2012 година. Той напусна през 2014 година, но се завърна през 2022-ра след периоди в Борусия (Дортмунд) и Борусия (Мьонхенгладбах). Централният бранител Гинтер е изиграл 255 мача за финалиста на Лига Европа от миналия сезон, отбелязвайки 20 гола и подавайки 19 асистенции.
"Той е ключова фигура в нашия отбор. Качеството и постоянството на неговите изпълнения са изключително впечатляващи и той изигра важна роля в развитието на отбора. Дори след толкова години в професионалния футбол, Матиас е все още толкова целеустремен и амбициозен", каза спортният директор на отбора Йохен Зайер.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google