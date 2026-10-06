Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

България в търсене на така чаканата първа победа в Лигата на нациите - специален гост Алекс Колев
  1. Sportal.bg
  2. Фрайбург

Гинтер поднови договора си с Фрайбург

  • 6 окт 2026 | 20:20
  • 384
  • 0
Гинтер поднови договора си с Фрайбург

Бившият германски национал Матиас Гинтер поднови договора си с Фрайбург, съобщиха от клуба.

Като дете 32-годишният защитник се присъедини към академията на Фрайбург и след това дебютира в елита на Германия през 2012 година. Той напусна през 2014 година, но се завърна през 2022-ра след периоди в Борусия (Дортмунд) и Борусия (Мьонхенгладбах). Централният бранител Гинтер е изиграл 255 мача за финалиста на Лига Европа от миналия сезон, отбелязвайки 20 гола и подавайки 19 асистенции.

"Той е ключова фигура в нашия отбор. Качеството и постоянството на неговите изпълнения са изключително впечатляващи и той изигра важна роля в развитието на отбора. Дори след толкова години в професионалния футбол, Матиас е все още толкова целеустремен и амбициозен", каза спортният директор на отбора Йохен Зайер.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Президентът на Италианската футболна федерация беше свален от поста си, но ще продължи да я ръководи

Президентът на Италианската футболна федерация беше свален от поста си, но ще продължи да я ръководи

  • 6 окт 2026 | 15:48
  • 5300
  • 1
Собствениците на Ман Сити ще продадат клуба, ако обжалването не успее, твърди експерт

Собствениците на Ман Сити ще продадат клуба, ако обжалването не успее, твърди експерт

  • 6 окт 2026 | 15:09
  • 3640
  • 5
Карвахал е близо до подпис с градски съперник на Реал Мадрид

Карвахал е близо до подпис с градски съперник на Реал Мадрид

  • 6 окт 2026 | 15:08
  • 2584
  • 7
Скамака: Победата над Турция беше от решаващо значение, изиграхме отличен мач

Скамака: Победата над Турция беше от решаващо значение, изиграхме отличен мач

  • 6 окт 2026 | 15:07
  • 1311
  • 0
Италианската полиция наложи ограничителни мерки на фенове на Торино и Ювентус

Италианската полиция наложи ограничителни мерки на фенове на Торино и Ювентус

  • 6 окт 2026 | 14:45
  • 591
  • 1
Десподов поднови тренировки

Десподов поднови тренировки

  • 6 окт 2026 | 14:42
  • 2625
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

11-те на България и Люксембург, излизаме с нови крила и бекове

11-те на България и Люксембург, излизаме с нови крила и бекове

  • 6 окт 2026 | 20:34
  • 7517
  • 22
България U21 0:1 Шотландия U21, равностойни минути

България U21 0:1 Шотландия U21, равностойни минути

  • 6 окт 2026 | 20:29
  • 8986
  • 24
Голямото откриване на “Армията” е близо, ето за кога се плануват историческите мачове в първенството и Европа

Голямото откриване на “Армията” е близо, ето за кога се плануват историческите мачове в първенството и Европа

  • 6 окт 2026 | 16:47
  • 22221
  • 227
Съставите на Хърватия и Испания

Съставите на Хърватия и Испания

  • 6 окт 2026 | 20:57
  • 264
  • 0
Съставите на Англия и Чехия, четири промени за Тухел и седем за Дения

Съставите на Англия и Чехия, четири промени за Тухел и седем за Дения

  • 6 окт 2026 | 20:40
  • 602
  • 5
Тити Папазов в "Гостът на Sportal.bg": Искам да работя с екипите на Рашков и Атанасов за българския баскетбол

Тити Папазов в "Гостът на Sportal.bg": Искам да работя с екипите на Рашков и Атанасов за българския баскетбол

  • 6 окт 2026 | 18:05
  • 10385
  • 19