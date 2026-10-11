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Фрайбург показа хъс и си върна първото място в Бундеслигата с човек по-малко

  • 11 окт 2026 | 20:43
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Фрайбург показа хъс и си върна първото място в Бундеслигата с човек по-малко

Фрайбург постигна успех с 2:1 над Шалке в мач от петия кръг на Бундеслигата. Максимилиан Егещайн откри резултата в 10-ата минута, но Кенан Караман (30’) изравни след половин час игра. Домакините останаха с човек по-малко в 64-ата минута, когато Юито Сузуки получи втори жълт картон и бе изгонен. Те все пак стигнаха до попадение на резервата Кейсуке Гото в 85-ата минута, което донесе трите точки на тима от Шварцвалд. Този успех върна Фрайбург на върха в класирането в Бундеслигата заедно с Борусия Дортмунд, като и двата тима имат по 13 точки.

Фрайбург влезе в този пети кръг като един от тимовете, които все още нямаха загуба в Бундеслигата от началото на сезона и започна отлично срещата. Те стигнаха до попадение още в десетата минута, когато Дери Шерханд отрази удар на Матиас Гинтер с глава след корнер, но Егещайн бе на точното място, за да се разпише след добавка с третия си гол от началото на кампанията. Гостите се посъбудиха и стигнаха до равенството след половин час игра, когато стражът на Фрайбург Мио Бакхаут не успя да улови топката след центриране от корнер, а Караман се озова на правилното място и изравни.

Второто полувреме започна трудно и за двата отбора, които намалиха оборотите и срещата позагуби ритъм. В 64-ата минута ситуацията на терена се промени коренно след изгонването на Юито Сузуки, който получи първия си червен картон в своята кариера. Въпреки численото си предимство, Шалке не успя да наложи сериозен натиск, а вместо това възпитаниците на Юлиан Шустер стигнаха до победен гол. Той дойде в 85-ата минута, когато появилият се от пейката Кейсуке Гото надскочи всички в наказателното поле и засече меко центриране на Винченцо Грифо за 2:1. Това попадение върна Фрайбург на върха в класирането с равни точки с Борусия Дортмунд.

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Снимки: Gettyimages

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