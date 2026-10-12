Артета потвърди за нелепите контузии, но даде добри новини за Салиба

Мениджърът на Арсенал Микел Артета потвърди, че Пиеро Инкапие и Мартин Субименди са получили контузии в глезените по време на възстановителната тренировка след мача с Лийдс. Двамата със сигурност ще пропуснат утрешния двубой от Шампионската лига срещу Лил, като тепърва ще преминат нов преглед, след който ще стане ясно колко време ще отсъстват. Испанецът уточни, че състоянието на еквадореца е по-сериозно.

Инкапие и Субименди под въпрос за двубоя с Лил

Бяхме планирали тренировка след мача за играчите, които не бяха записали достатъчно игрово време, но при две много злощастни ситуации загубихме двама футболисти. Не е никак добре. Трябва да ги прегледаме днес и да направим допълнителни изследвания, за да видим какво е състоянието им. Едва тогава ще можем да определим колко време ще отсъстват. Ситуацията далеч не е идеална. И двамата със сигурност ще пропуснат утрешния мач. Утре ще знаем повече. Случаят на Пиеро изглежда малко по-сериозен", заяви мениджърът на лондончани на днешната си пресконференция.

Артета обаче даде някои позитивни новини за състоянието на Уилям Салиба, който от повече от седмица вече провежда индивидуални занимания на тренировъчния терен след контузията в гърба, заради която не е играл от началото на сезона.

"Управляваме натоварването, както и броя на повторенията и поредните тренировъчни сесии, които той може да издържи. Той повишава физическия си капацитет до добро ниво. Нека видим през следващите седмици дали ще можем да го включим в работата с отбора и да преценим кога ще бъде готов за състава.“

На въпрос дали играчът би могъл да се завърне след ноемврийската пауза за националните отбори, Артета отговори: „Не знам. Все още говорим за период от няколко седмици. В такива случаи е много трудно да се каже дали ще бъде на разположение точно преди или след това, тъй като става въпрос за много специфична контузия и процес на възстановяване. Не мога да кажа със сигурност.“

Артета коментира и завръщането в Шампионската лига, където през миналия сезон Арсенал стигна до финала, но не успя да направи последната крачка към така чакания трофей.

"Мисля, че сме наистина щастливи отново да участваме в Шампионската лига. Искаме да запазим инерцията, тъй като миналата година се представихме много добре в турнира. Това е поредната възможност за нас да атакуваме Шампионската лига".

Испанецът говори и за предстоящото завръщане на "Емиратс" на бившия нападател на Арсенал Оливие Жиру, който е част от състава на Лил.

"На първо място, той беше забележителна личност и чудесен човек, с когото беше удоволствие да споделяш съблекалнята. Спомням си, когато дойде – идваше от Монпелие и френската Лига 1 – и оказа съвсем различно влияние върху отбора. Като футболист той беше от съвсем различен тип спрямо това, с което бяхме свикнали, а и каква кариера направи".

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Снимки: Gettyimages