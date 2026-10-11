Киву: Адаптирахме се към съперник, за когото знаехме много малко

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву сподели впечатленията си след категоричната победа с 3:0 срещу Парма в двубой от 6-ия кръг на Серия "А".

„След триседмичната пауза ситуацията бе доста непредсказуема и не знаехме как ще изглеждаме на терена. Момчетата обаче се трудиха здраво, с огромен ентусиазъм и желание. Изключително съм доволен от вложената енергия, качеството на играта и бързината, с която се адаптирахме към съперник, за когото нямахме предостатъчно информация. Радвам се също, че успях да дам минути на футболисти с по-малко игрово време и същевременно да съхраня силите на онези, които бяха натоварени в националните си гарнитури“, коментира наставникът.

„Най-силното качество на Франческо Пио Еспозито е себераздаването – егоизмът просто липсва в неговия речник. Той работи отлично за отбора, а днес ме впечатли особено много с действията си при контрапресата и реакцията след загуба на топката. Има пространство за развитие, но полага сериозни усилия за благото на колектива, а съотборниците му виждат в него играч, който може да окаже съществена помощ", продължи специалистът.

Интер приключи с обратите и се разправи с Парма за едно полувреме

„Карлос Аугусто се представя на високо ниво не само през настоящата кампания, но го е доказвал и в предишни години, независимо дали действа като халф-бек, или като трети централен защитник. Притежава великолепни физически данни, влиза решително в единоборствата, включва се остро от втора линия и атакува защитата на противника. Освен това разполага със страхотен удар от дистанция и с двата крака. Щастливи сме, че е част от състава. Наясно е с предимствата си и ги влага изцяло в полза на тима", анализира бившият румънски национал.

„Изискванията ни се променят спрямо подхода на съперника. Когато срещу нас се играе с персонално покритие, предоставяме на Димарко свобода на движение, за да увлича прекия си пазач. Понякога се изтегля зад нападателя малко по-рано от необходимото, но това е неговият стил – обича да нахлува в наказателното поле и да завършва центриранията. Днес го направи дори от позицията на десен халф-бек. Той се справя отлично и в контрапресата и е сред най-добрите играчи в преценката на точния момент, в който трябва да атакува футболиста с топката“, добави Киву.

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Снимки: Imago