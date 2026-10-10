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Интер 2:0 Парма, бърз втори гол за домакините след дузпа

  • 10 окт 2026 | 19:00
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Отборите на Интер и Парма играят при резултат 2:0 на “Джузепе Меаца” във втория мач от шестия кръг на Серия "А". Петър Сучич се разписа в 13-ата минута, а в 18-ата Хакан Чалханоолу реализира дузпа.

Кристиан Киву е предприел цели шест промени в стартовия състав на Интер след ремито 2:2 с Рома. В защита новите имена са Бенжамен Павар и Карлос Аугусто за сметка на Мануел Аканжи и Алесандро Бастони. В средата на терена този път ще действат не Николо Барела, Пьотър Жиелински и контузеният Къртис Джоунс, а Петър Сучич, Хенрих Мхитарян и Чалханоолу, който се завръща след едномесечно отсъствие поради травма. Партньор на Маркюс Тюрам в атака е Франческо Пио Еспозито вместо капитана Лаутаро Мартинес. Дебютиращият Алберто Джилардино пък е подредил Парма в 3-4-2-1 с централен нападател Неста Елфеж, на когото ще помагат най-вече Джовани Фабиан и Ел Билал Туре.

Преди началото на двубоя феновете на Интер показаха специална хореография по повод скорошната 100-годишнина на “Джузепе Меаца”. Още в четвъртата минута Федерико Димарко пробва воле, с което обаче не преодоля Едоардо Корви. Туре бързо отговори с далечен шут, който беше спасен от Хосеп Мартинес. Малко след това той отново стреля, но прати топката над вратата. В 12-ата минута Чалханоолу отправи доста разочароващ удар от голямо разстояние. При изпълнението на аут обаче Сучич издебна подаването на Корви за Мандела Кейта, отне топката и със своя шут даде аванс на домакините.

На Интер му трябваха само пет минути, за да удвои своята преднина. Това направи Чалханоолу от дузпа, която беше отсъдена след преглед с ВАР заради нарушение на Диего Карлош срещу Еспозито. В 21-вата минута Димарко получи възможност да отбележи трети гол, но Корви спаси опасния му удар.

ИНТЕР - ПАРМА 2:0

1:0 Сучич (13')

2:0 Чалханоолу (18' - дузпа)

Интер: Х. Мартинес, Павар, Бисек, Аугусто, Диуф, Сучич, Чалханоолу, Мхитарян, Димарко, Еспозито, Тюрам

Парма: Корви, Делпрато, Карлош, Троило, Карбони, Сиеро, Кейта, Валери, Туре, Фабиан, Елфеж

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Снимки: Gettyimages

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