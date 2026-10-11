Нико Петров: Левски превърна „Тича“ в дансинг за своя валс

Левски победи Черно море с 2:0 във Варна в мач от 11-ия кръг на efbet Лига . А представянето на „сините“ напомни за добре режисиран валс, в който единият партньор задава стъпките, а другият ги следва, без да знае накъде ще бъде отведен.

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От първата минута тимът на Хулио Веласкес наложи своя ритъм, използвайки къси подавания, постоянни ротации и движение без топка. Майкон, Мубарик, Груич и Сержиньо разиграваха помежду си с ясна цел – да увлекат преките си противници и да освободят пространство за Бала ,Сангаре или Рейналдо.

Така футболистите на Черно море често се оказваха в ролята на партньор, който следва движенията на другия, без да разпознава навреме истинското намерение. При две сходни ситуации капанът на Левски щракна чрез Рейналдо, който се възползва от създаденото пространство.

Най-опасният танц е този, в който не разбираш, че те водят.Левски на Веласкес го превърна във футболно изкуство. На „Тича“ Левски не просто диктуваше темпото – от първата минута „сините“ караха съперника да се движи по техните правила. А когато контролираш музиката, ти избираш и следващата стъпка.”Това беше мнението за мача на анализатора Нико Петров.

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