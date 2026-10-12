Алвеша: Разликата между Черно море и Левски е класи в полза на "сините"

Бившият футболист на Левски и Черно море и бивш треньор на ЦСКА 1948 Александър Александров коментира победата на "сините" с 2:0 при гостуването на "моряците" във Варна в мач от XI кръг на efbet Лига.

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В гостуването си в Sportal.bg в "efbet Лига Live" след двубоя Алвеша отбеляза, че футболистите на Черно море са дали максимума от възможностите си, но към момента разликата в класите между двата отбора е в полза на Левски.

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"Това са възможностите на Черно море в момента. Футболистите дадоха максимума от себе си – бориха се, тичаха, опитваха се на моменти да пресират и да затварят зоните. Но в момента разликата между двата отбора просто е класи в полза на Левски. "Сините" направиха толкова, колкото беше необходимо, за да спечелят на "Тича", заяви Александър Александров.

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