Любо Руйков: Много е важно да нямам проблеми в квалификацията

Българският пилот Любослав Руйков ще участва този уикенд в третия кръг от шампионата Формула 4 Европа, като в основата на първенството на Стария континент са пилотите и отборите, които участват във Формула 4 Италия.

За Любо това ще е първи уикенд във Формула 4 Европа с новия му тим Према, като в първите два кръга тази година той кара за Трайдънт. Домакин на третия състезателен уикенд в кампанията е легендарната италианска писта „Монца“.

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„Монца“ не е сред любимите ми писти, но пък тук винаги стават интересни състезания, в които изтеглянето на правите е много важно - заяви за Sportal.bg Любо, който днес започва със свободните тренировки на трасето. - Откакто смених тима се видя, че имам скорост в състезанията, но по различни причини не се представяме достатъчно добре в квалификациите.

„Дори и да си много бърз, като тръгнеш по-назад, е много трудно да си пробиеш път напред. Постоянно си в мръсен въздух, редовно стават инциденти през 2-3 обиколки и ритъмът на каране се нарушава. Надявам се, че този уикенд няма да имаме проблеми в квалификацията, ще си намерим мястото и в състезанията ще сме по-напред.“

Любо Руйков: Отново труден уикенд, но поне имах скорост

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