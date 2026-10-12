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Явор Вангелов за гръмката победа на Аксаково

  • 12 окт 2026 | 10:16
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Явор Вангелов за гръмката победа на Аксаково

В Аксаково, едноименния тим прегази СФК Светкавица 2014 (Търговище) с 6:0. Срещата е от деветия кръг на Североизточната Трета лига.

Явор Вангелов, председател на Управителния съвет на ФК Аксаково коментира пред клубния сайт.

„Доминирахме изцяло от началото до края на срещата. Играхме много по-добре от съперника. Пристрастен съм, но беше така. Светкавица нямаше атака. Момчетата играха тактически дисциплинирано. Старши треньорът ни ги беше подготвил много добре. Почти през целия мач пресирахме много, не им давахме да дишат“.

Снимки: fcaksakovo.com

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