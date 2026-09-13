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Дубълът на Черно море се справи с Аксаково

  • 13 сеп 2026 | 00:22
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Дубълът на Черно море се справи с Аксаково

Черно море II (Варна) победи у дома едноименния тим на Аксаково с 3:1. Срещата е от петия кръг на Североизточната Трета лига. Тя започна кошмарно за „моряците“. Още в 30-ата секунда, топката беше върната към вратата им и спря в мрежата – автогол. Домакините се вдигнаха. Създадоха няколко положения, уцелиха и гредата. Кристиан Михайлов направи обрата с попадения в средата на първото и началото на второто полувреме. Последваха още положения и още веднъж топката уцели гредата на Аксаково. Вратарят на Черно море също беше поставен на изпитание, но се справи. Накрая влезлия като резерва Емил Йорданов вкара за окончателното 3:1.

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