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Верстапен: Много съм щастлив, че най-после спечелих в Сингапур

  • 11 окт 2026 | 17:19
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Верстапен: Много съм щастлив, че най-после спечелих в Сингапур

Макс Верстапен записа първата си победа в Гран При на Сингапур, а по-рано през уикенда спечели и спринтовото състезание.

„Отне ми известно време, за да победя тук - обясни Макс след финала. - Но мисля, че се получи добро състезание. Имахме темпо, когато това беше важно, както с меките, така и със средно твърдите сликове, въпреки че последните създадоха проблеми на повечето пилоти. Но за нас това се получи добре и съм много щастлив, че спечелих.

Пълна доминация и първа победа за Макс Верстапен в Гран При на Сингапур
Пълна доминация и първа победа за Макс Верстапен в Гран При на Сингапур

„Последните няколко състезания бяха позитивни за нас, страхотно е, че тимът отново има мотивация и постигаме все по-добри резултати. Надявам се, че ще имаме още радостни моменти до края на сезона.“

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Снимки: Gettyimages

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