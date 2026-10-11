Верстапен: Много съм щастлив, че най-после спечелих в Сингапур

Макс Верстапен записа първата си победа в Гран При на Сингапур, а по-рано през уикенда спечели и спринтовото състезание.

„Отне ми известно време, за да победя тук - обясни Макс след финала. - Но мисля, че се получи добро състезание. Имахме темпо, когато това беше важно, както с меките, така и със средно твърдите сликове, въпреки че последните създадоха проблеми на повечето пилоти. Но за нас това се получи добре и съм много щастлив, че спечелих.

VERSTAPPEN WINS THE SINGAPORE GRAND PRIX!! 🤩 That’s Max’s first win around the Marina Bay Street Circuit 👊 #F1 #SingaporeGP https://t.co/iVXOn2rPnq — Formula 1 (@F1) October 11, 2026

Пълна доминация и първа победа за Макс Верстапен в Гран При на Сингапур

„Последните няколко състезания бяха позитивни за нас, страхотно е, че тимът отново има мотивация и постигаме все по-добри резултати. Надявам се, че ще имаме още радостни моменти до края на сезона.“

Леклер: Може би можех да съм по-агресивен на старта

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages