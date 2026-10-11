Младен Огнянов: Показахме характер, но допуснахме и много грешки

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Огнян Младенов коментира поражението от ЦСКА с 2:3 в Бистрица, което е първо за него начело на тима. Въпреки силната реакция на отбора след почивката, домаките допуснаха попадение в края и останаха без точки в мач с много обрати и отменени голове.

„Оценката е, че не започнахме мача така, както ни се искаше. Естествено, с индивидуални грешки, които допуснахме, и с липса на концентрация в този момент. Знаехме какви ситуации може да има пред нашата врата, но в динамиката на 90-те минути се получи така. След направените промени в структурата и смените през второто полувреме променихме играта и я вдигнахме на много добро ниво. Изравнихме резултата и имахме още две много чисти ситуации да поведем и да заслужим обрата, но за съжаление в крайна сметка не успяхме да вземем нищо повече“, заговори Младенов.

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Младият наставник подчерта, че въпреки трудностите, тимът е показал воля за изравняване:

„Въпреки че резултатът в началото не ни устройваше, показахме характер и върнахме головете, но за съжаление допуснахме ново попадение в края и загубихме двубоя. Имаше елемент на изненада предвид новия треньор, но успяхме да разучим добре противника. Въпреки грешките от наша страна, успяхме да обърнем хода на мача през второто полувреме. С моя щаб работим ежедневно в тренировъчния процес. Надявам се след известно време да надградим, да станем още по-добри и след това да излизаме победители в такива сблъсъци“.

Наставникът бе категоричен и по отношение на подценяването в следващия мач за Купата на България:

„Абсолютно всеки опонент го уважаваме. Излизаме за победа във всеки мач и никога няма да подценяваме противника, независимо кой е срещу нас“.

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