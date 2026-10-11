Гиздол каза какво ще промени в ЦСКА - заяви: Не е ясно кога Гбамен ще бъде готов

Новият наставник на ЦСКА Маркус Гиздол обяви какви промени ще се опита да промени в играта на тима след инфарктната победа с 3:2 над ЦСКА 1948 в Бистрица. Той заяви, че ще наложи нов стил, за да играят "червените" по-атакуващо.

“В началото показахме добро представяне, особено през първата част. Само забравихме да вкараме третия гол, за да приключим мача. Винаги е трудно, когато имаш два гола аванс, защото при попадение на противника, той се връща. Добре е, че завършихме с трети гол.

Работим едва от една седмица. Опитваме се да променим стила, да бъдем по-атакуващи. Твърде лесно допуснахме два гола от статични ситуации. Не че имаха кой знае какви ситуации. Ние пък успяхме да вкараме трети гол.

Още е рано, минала е едва седмица. Отборът става все по-добър с всеки изминал ден. Нуждаем се от всеки един футболист и дълга скамейка. Радваме се, че имаме много добри футболисти. Днес бе първата стъпка.

Гбамен има лека контузия. Ще видим дали ще бъде готов в следващите дни и кога ще бъде готов. Не е ясно. Мартино не бе готов в пълен аспект и решихме да не рискуваме.

Монако е много голям клуб, но съм много щастлив от днешния двубой. Фокусът срещу Монако е от утре. Днес трябва да се насладим", завърши щастливият Гиздол.

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