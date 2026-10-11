Ландо Норис с откровено признание за темпото на Макларън

Пилотът на Макларън Ландо Норис направи категорично и разочароващо признание, след като отборът му остана без класиране на почетната стълбичка в Гран При на Сингапур. Според британеца в момента тимът му е твърдо „най-слабият от водещите четири отбора“ на стартовата решетка.

Норис финишира на четвърта позиция на пистата „Марина Бей“. Той имаше реален шанс да се качи на подиума в заключителната фаза на състезанието, когато преследваше Люис Хамилтън, чиито гуми на болида Ферари загубиха всякакво сцепление. При опита за изпреварване обаче и двамата британци напуснаха очертанията на първи завой. От създалата се ситуация се възползва Андреа Кими Антонели, който моментално ги задмина. Норис загуби още една обиколка зад Хамилтън, преди да успее да се справи с него, но тогава Антонели вече бе натрупал аванс от 3,2 секунди.

After the heat of battle, a chance to cool down 🥵 #F1 #SingaporeGP https://t.co/mAHaxm4Br8 — Formula 1 (@F1) October 11, 2026

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В крайна сметка Норис приключи на 15,9 секунди зад Антонели. Това подчерта спада в представянето на Макларън след силната им серия с доминантни победи в Унгария и Нидерландия, както и убедителен полпозишън за Гран При на Испания. Британският тим вече трябва да се концентрира върху защитата на третото си място при конструкторите от настъпващия Ред Бул, вместо да преследва Ферари за втората позиция.

Леклер: Може би можех да съм по-агресивен на старта

Разликата на Макларън пред Ред Бул вече се стопи до едва седем точки, след като Макс Верстапен взе максималните 58 точки от последните два старта и спринта в Сингапур.

Норис призна, че болидът MCL40 изостава спрямо преките конкуренти SF-26 на Ферари и RB22 на Ред Бул.

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„Ако не въведем подобрения – а нямаме нищо планирано за близкото бъдеще – в момента сме четвърти по скорост - заяви Норис пред Sky Sports F1. - Намираме се в задната част на водещата група. По-близо сме, отколкото в началото на годината, и все още водим битки. Борим се за топ четири и почти стигаме до подиум, но изоставаме твърде много и сме най-бавният от водещите четири отбора, така че трябва да продължим да развиваме колата.“

Пред медиите по-късно Норис обобщи, че четвъртата позиция е била максималният възможен резултат за деня:

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„Мисля, че постигнахме максимума за днес. Може би можех да изиграя нещата по-добре и да затрудня Кими. И аз, и Люис искахме да видим кой ще спре по-късно в първи завой, но той изобщо не намали, което принуди и мен да изляза широко. Можех да се противопоставя по-успешно на Кими и да споря за подиума, но той така или иначе щеше да ме изпревари. Четвъртото място беше най-доброто, на което бяхме способни.“

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Снимки: Gettyimages