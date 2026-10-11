Болоня дочака първата си победа за сезона

Отборът на Болоня записа успех с 2:1 при визитата си на Лече в среща от шестия кръг на Серия "А". Така “рособлу” спечелиха за първи път през този сезон, а техният противник допусна своята четвърта загуба.
Капитанът на гостите Рикардо Орсолини откри резултата в 17-ата минута, когато се разписа със задна ножица след центриране на Николо Камбиаги. В 64-тата минута Амар Абдирахман Ахмед успя да възстанови равенството, изпреварвайки за топката вратаря Масимо Песина при дълго подаване на Данило Вейга. Все пак съставът на Рафаеле Паладино успя да измъкне победата в 75-ата минута, когато резервата Джей Енем отбеляза дебютния си гол с удар отблизо, а Камбиаги се отчете с втората си асистенция.
Така двата тима вече са съседи в класирането - Лече е 12-и с 6 точки, а с една по-малко Болоня заема 13-ата позиция.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages